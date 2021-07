Jižní Korea staví vlastní Železnou kopuli, chránit bude proti střelám z KLDR

Ministerstvo obrany přišlo s návrhem na obranný štít proti severokorejské hrozbě už minulý rok, v pondělí tuto myšlenku podpořil výbor vedený ministrem obrany Suh Wookem. Celkem by systém měl vyjít na 2,6 miliard dolarů (asi 55,7 miliardy korun).

„Očekává se, že prostřednictvím tohoto projektu dojde k posílení (naší) schopnosti reagovat na hrozbu nepřátelských střel dlouhého doletu,“ uvedla podle agentury Reuters jihokorejská Správa vojenských nákupů (DAPA).

Podle ministerstva obrany doposud využívané obranné systémy jako americký Patriot či THAAD se zaměřují na severokorejské balistické rakety krátkého doletu. Nový systém by ovšem měl být schopen zachytit i rakety dlouhého doletu. KLDR v únoru pyšně představila střely odpalované z ponorek jako „nejmocnější zbraně světa“.

Jihokorejská verze Železné kopule bude vyžadovat sofistikovanější technologii, než má izraelská právě kvůli odlišné úrovně severokorejských střel oproti palestinským. „Železná kopule reaguje sporadicky na rakety vystřelené militantními skupinami, jako je Hamás a (jiné) nepravidelné síly. Některé části systému budou podobné, ale to, co my budeme stavět, je navrženo tak, aby zachytilo střely dlouhého doletu Severní Koreje, která vyžaduje vyšší úroveň technologií vzhledem k současné bezpečnostní situaci, “ řekl Suh.

Vláda chce minimalizovat náklady masovou produkcí obranného systému. Slibuje si též, že projekt povede k vytvoření nových pracovních míst.

KLDR má podél vojenské demarkační linii oddělující obě Koreje kolem tisíce dělostřeleckých zbraní, včetně 240milimetrových raketometů. Většina z nich je podle vojenských činitelů přímo zaměřena na Soul a metropolitní oblast.

Že se Jižní Korea inspiruje v Izraeli, není příliš překvapivé. Protiraketový systém Železná kopule prokázal svoji efektivitu při květnových útocích palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael. Dokázal zachytit až 90 procent střel. Bez něj by civilní oběti na izraelské straně byly zřejmě mnohem vyšší.