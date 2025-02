Učitelka v Jižní Koreji zavraždila syna, loni se pokusila zabít i otce

Třicátnice z jihovýchodní provincie Kjongsang pukdo, jejíž jméno nebylo zveřejněno, se v dubnu loňského roku neúspěšně pokusila zabít otce. Poté, co ji policie formálně obvinila z vraždy, úředníci z odboru školství se ženou v říjnu zahájili disciplinární řízení. V jeho průběhu se zjistilo, že středoškolská učitelka 24. prosince zavraždila svého tříletého syna a pak se v autě pokusila otrávit oxidem uhelnatým, přežila a policie ji pak zatkla.

Vyšetřovatelé uvedli, že žena trpěla duševní poruchou, protože čelila jak disciplinárnímu, tak trestnímu řízení.

Škola ji zaměstnávala od dubna do prosince a propustila ji až dva dny poté, co vyšla najevo vražda jejího syna. To v zemi vyvolalo otázky o tom, jak školské úřady řeší závažné trestné činy týkající se učitelů.

Úředníci tvrdí, že disciplinární řízení se obvykle zahajuje až po obvinění, aby se předešlo námitkám obviněného. Podle expertů však země musí přijmout přísnější opatření, aby učitelé čelící obvinění z násilných trestných činů co nejdříve opustili školský systém.

Před několika dny učitelka na základní škole v západokorejském Tedžonu ubodala osmiletou žákyni. Žena se k činu přiznala a vyšetřovatelům řekla, že jí bylo jedno, které dítě napadne. Vyučující se od roku 2018 léčila s depresemi a v prosinci požádala o půlroční volno. O 20 dní později ji ale lékař poslal zpět do zaměstnání, kde vykonávala pouze kancelářskou práci a nevyučovala.