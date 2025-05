Jižní Korea vyhlíží prezidentské volby. Favorit chce obnovit vztahy s KLDR

O prezidentský úřad usiluje během relativně krátké kampaně celkem sedm kandidátů, za posledních osmnáct let mezi nimi není poprvé ani jedna žena. K favoritům patří Kim Mun-su z vládní Strany lidové moci (PPP) a bývalý lídr opoziční Demokratické strany (DS) I Če-mjong. Zájem o prezidentský mají rovněž Kwon Jong-guk a Ku Ču-wa z menších opozičních stran či dva nezávislí kandidáti Hwang Kjo-an a Song Čin-ho.

Zatímco I Če-mjong má podle průzkumů podporu 49 až 51 procent respondentů, Kimovi by hlas vhodilo asi 35 procent občanů. Kim předvolební kampaň zahájil 12. května na tržišti v jihovýchodní části Soulu, kde podle agentury Jonhap zdůraznil svůj závazek oživit ekonomiku a řešit otázku živobytí Jihokorejců.

Jeho PPP bude muset získat silnou voličskou podporu, kterou podle agentury narušil nátlak vedení strany na uvolnění místa v čele kandidátky pro bývalého premiéra Han Duk-soa. Členové PPP však po interním hlasování rozhodli o Kimovi a Han, původně jako nezávislý, svou kandidaturu stáhl a Kima podpořil.

„Nadcházející volby budou bojem nejen mezi DP a PPP, ale i proti elitě, která vzpourou zničila ústavní pořádek a životy lidí,“ řekl před svými stoupenci na veřejném prostranství v centrální části metropole. Odkazoval tím na stanné právo, jež v prosinci nakrátko vyhlásil sesazený prezident a někdejší člen PPP.

Veterán prezidentských voleb

Ráznou kampaň má za sebou i I Če-mjong. Ten se na letošní prezidentské volby připravil „ještě důkladněji než kdy dřív“, jde o jeho třetí kandidaturu v řadě. V roce 2017 jej v primárkách porazil Mun Če-in, který se pak stal prezidentem. V prezidentských volbách v roce 2022 zase podlehl Junovi z PPP, jehož si do nejvyšší politické funkce tehdy vybralo o 0,73 procentního bodu více voličů.

Občanům mimo jiné slibuje obnovení vztahů mezi oběma Korejemi a setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. „V případě zvolení budu usilovat o schůzku s Kimem, uznávám ale, že by to bylo za současných okolností velmi složité. Je to něco, co by se samozřejmě mělo stát, ale nejsem si jistý, jestli by to bylo možné,“ uvedl na jednom z mítinků.

V plánu má rovněž normalizování vztahů s Čínou, které jsou podle něj kvůli jeho předchůdci Jun Sok-jolovi nejhorší v historii. Rozvíjet hodlá i americko-jihokorejské strategické partnerství, chce jednat o historických a územních otázkách s Japonskem a zároveň posilovat spolupráci s těmito dvěma státy.

Kdy budou výsledky?

Oba hlavní kandidáti budou v případě zvolení stát před obtížným úkolem znovusjednocení názorově rozpolcené země, která dostala loňským turbulentním děním ránu na tuzemské i mezinárodní scéně. Výzvou bude i vzdorování 25% clům z dílny Donalda Trumpa. Z dlouhodobého hlediska se Jižní Korea musí popisovat i s prudce klesající porodností, ta v průběhu let spadla na hodnotu 0,75, což tuto asijskou zemi řadí mezi vůbec nejhorší na světě.

Volit budou Jihokorejci v úterý 3. června od šesti hodin ráno do osmi večer místního času (od pondělí 23:00 do úterních 13:00 SELČ). Výsledky lze očekávat několik hodin po uzavření místností, vítěz bude znám pravděpodobně brzy ráno následujícího dne, píše BBC.

Konečně výsledky předchozího hlasování volební komise ohlásila ve 04:40 hodin ráno, sčítání trvalo poměrně dlouho kvůli extrémně těsnému výsledku. Nová hlava státu vzhledem k aktuálnímu mocenskému uspořádání, kdy je provizorním prezidentem ministr školství I Ču-ho, převezme úřad oproti zvyklostem okamžitě.