Jihokorejci „omládli“. V zemi platí nová pravidla pro počítání věku

Jihokorejci v každodenním životě většinou svůj věk počítali výrazně jinak, než je zvykem v Česku i většině dalších zemí. Vycházeli totiž z toho, že každé dítě má už v okamžiku narození jeden rok a všichni navíc zestárnou o rok každého 1. ledna.

V extrémním případě to mohlo znamenat, že dítě narozené 31. prosince mělo o den později, tedy 1. ledna, už dva roky věku, zatímco v Česku by mu v tu chvíli ještě chybělo 364 dnů do narozenin prvních.

Pro úřední potřeby asijská země už od 60. let minulého století k určení věku používala mezinárodní standard. Loni v prosinci pak zdejší parlament přijal zákony, které nařizují používat mezinárodní standard prakticky ve všech oblastech života. Účinné jsou právě od středy.

Vláda si od změn slibuje, že ubude nejasností a sporů, které byly dosud s výpočtem věku spojeny.

I tak ale zůstanou specifické výjimky týkající se věku odvodu do armády, věku, kdy jdou děti do školy, a věku, od kdy je možné pít alkohol a kouřit. V těchto případech se bude vycházet z toho, že čerstvě narozené dítě má nula let, ale že každý 1. leden zestárne o rok.