Korejec počmáral bránu královského paláce. Napsal na ni „Prezident Trump“

Korejská památková služba (KHS) zadržela seniora hned poté, co černou fixou počmáral kamenné základy Kwanghwamunu, hlavní brány paláce. Na první řádek napsal „Vzkaz lidu a světu“ a na druhý „Prezident Trump“, text ale nedokončil.
KHS graffiti odstranila asi po sedmi hodinách čištění a uvedla, že proti jakémukoli vandalství vůči národním památkám tvrdě zakročí. Soudy mohou podle zákonů nařídit těm, kteří takové objekty poničí, nápravu škod a zaplacení nákladů za jejich obnovu.
Motiv podezřelého, který pochází z jihokorejské metropole Soulu a který už byl nahlášen policii, je zatím neznámý.
Kjongbokkung je korejský královský palác, jehož základy byly položeny v roce 1395 za dynastie Čoson. Ta vládla mezi lety 1392 až 1910.
Terčem vandalismu se palác stal i na konci roku 2023, kdy náctiletý podezřelý nastříkal na zdi paláce graffiti proto, že mu za to byly slíbeny tři miliony wonů (přes 45 tisíc korun). Náklady na vyčištění se tehdy vyšplhaly na 131 milionů wonů (bezmála dva miliony korun).