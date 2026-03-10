USA stěhují Patrioty z Koreje na Blízký východ. Nemůžeme s tím nic dělat, reaguje Soul

„Zdá se, že existují kontroverze kvůli tomu, že síly USA v Jižní Koreji odesílají některé zbraně ze země,“ řekl jihokorejský prezident. Poznamenal, že Soul vyjádřil nesouhlas, ale že není v pozici, aby mohl v této věci klást požadavky.
Média s odvoláním na zdroje jihokorejské vlády v uplynulých dnech uvedla, že systémy Patriot se připravují k přesunu na Blízký východ a že na leteckou základnu Osan kvůli jejich přepravě přiletěly těžké americké vojenské transportní letouny. Jihokorejské ministerstvo zahraničí k tomu tehdy uvedlo, že armády USA a Jižní Koreje diskutují o možném přesunu některých amerických protiraketových systémů Patriot.
V Jižní Koreji je na základě společné obrany proti jaderně vyzbrojené KLDR přibližně 28.500 amerických vojáků s technikou včetně systémů protivzdušné obrany.
Izraelské a americké síly od 28. února útočí na strategické cíle v Íránu, což prezident USA Donald Trump zdůvodnil zabráněním Teheránu získat jaderné zbraně. Írán v reakci podniká odvetné údery na izraelské a americké cíle v regionu a také na americké základny a okolní země.
