Jihokorejská armáda chystá společné cvičení s USA. Provokace, zní z KLDR

  7:28
Severní Korea v pondělí označila plánované rozsáhlé společné cvičení armád Jižní Koreje a Spojených států za „přímou vojenskou provokaci“ a slíbila, že na manévry bude reagovat. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž tak Pchjongjang učinil navzdory náznakům zmírnění napětí mezi Korejemi pod vedením nového prezidenta v Soulu.
Spojené státy a Jižní Korea v pondělí společně zahájily největší vojenské...

Spojené státy a Jižní Korea v pondělí společně zahájily největší vojenské cvičení za poslední roky. Potrvá jedenáct dní. (13. března 2023) | foto: AP

Kim Čong-un (15. listopadu 2024)
Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
I Če-mjong čelí několika kauzám. Loni dostal roční podmínku za lhaní ve volební...
Spojené státy a Jižní Korea v pondělí společně zahájily největší vojenské...
Ministr obrany KLDR No Kwang-čol uvedl, že armáda má „absolutní poslání“ chránit národní bezpečnost před rozsáhlým jedenáctidenním cvičením Jižní Koreje a USA, které podle něj představuje reálnou bezpečnostní hrozbu.

„Ozbrojené síly KLDR se vypořádají s válečnými manévry USA a (Jihu) s důsledným a rozhodným postojem k protiakci a budou přísně uplatňovat své svrchované právo,“ uvedl No ve svém prohlášení, které zveřejnila státní tisková agentura KCNA. Podle Noa cvičení zvyšuje nepřátelství a destabilizuje regionální bezpečnost.

Kim vypouští signály. Nebývalé postavení jeho dcery naznačuje fotka i další indicie

Jižní Korea a Spojené státy minulý týden oznámily, že každoroční cvičení začne 18. srpna a prověří velení, kontrolu a mobilizaci jednotek v rámci vylepšené bezpečnostní strategie proti zvýšené hrozbě jaderné války ze strany KLDR.

Spojenci ale zároveň uvedli, že hlavní část cvičení bude odložena a uskuteční se samostatně příští měsíc, a to s odkazem na povětrnostní podmínky. Odklad byl všeobecně vnímán jako krok iniciovaný liberálním jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, který v červnu vyhrál předčasné volby, s cílem zmírnit napětí s Pchjongjangem.

Do Jižní Koreje se dostal muž z KLDR, připlaval na kusu polystyrenu

Vztahy mezi oběma Korejemi v posledních letech klesly na jednu z nejnižších úrovní, protože Pchjongjang pokračoval v rozvíjení svých schopností provést jaderný útok a výrazně posílil vojenské vazby s Ruskem.

Přestože Pchjongjang veřejně odmítl obnovené nabídky Soulu a Washingtonu k dialogu, podnikal kroky, které byly vnímány jako částečné opětování některých jihokorejských snah o zmírnění napětí, připomněla agentura Reuters.

