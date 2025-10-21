„Ministerstvo pro sjednocení nebude organizovat žádné speciální exkurze do Pchanmundžomu od konce října do začátku listopadu,“ uvedl resort. Ministerstvo provozuje omezené výlety do vesnice pro „politické zákazníky“ neboli vládní činitele, diplomaty či profesionální experty. Soul umožňoval návštěvu vesnice i běžným turistům, to ale zrušil poté, co v roce 2023 americký voják pronikl do KLDR.
„Zlepšení vztahů s Washingtonem by také pomohlo Pchjongjangu zajistit se proti riziku oslabení jeho vazeb s Ruskem a Čínou po skončení války na Ukrajině.“