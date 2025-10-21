Sejdou se Trump a Kim? Spekulací přibývá, ale vůdce KLDR už má nové „kamarády“

Premium

Fotogalerie 14

Prezident USA Donald Trump vstupuje na území KLDR společně s lídrem země Kim Čong-unem. (30. června 2019) | foto: Reuters

Jan Hron
  14:40
Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení pozastavilo cesty do vesnice Pchanmundžom na hranici s KLDR. Vyvolalo tím spekulace, zda se tam americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un nechystají opět setkat. Média uvádějí, že Američané tuto možnost aktivně zkoumají, pozorovatelé jsou však skeptičtí, zda bude severokorejský vůdce ke schůzce ochotný.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Ministerstvo pro sjednocení nebude organizovat žádné speciální exkurze do Pchanmundžomu od konce října do začátku listopadu,“ uvedl resort. Ministerstvo provozuje omezené výlety do vesnice pro „politické zákazníky“ neboli vládní činitele, diplomaty či profesionální experty. Soul umožňoval návštěvu vesnice i běžným turistům, to ale zrušil poté, co v roce 2023 americký voják pronikl do KLDR.

„Zlepšení vztahů s Washingtonem by také pomohlo Pchjongjangu zajistit se proti riziku oslabení jeho vazeb s Ruskem a Čínou po skončení války na Ukrajině.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Moravec to nevydržel a utnul Otázky. Tato debata už je zbytečná, prohlásil

Personální obsazení v nové vládě není podle poslance Patrika Nachera (ANO) zatím na pořadu dne. Právě to však vzbuzuje největší emoce. „Už se preventivně protestuje proti kde komu,“ kritizoval v...

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:08

U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého

Kriminalisté v Plzni řeší od úterý násilný trestný čin. U jedné z ubytoven našli mrtvého muže. V této souvislosti policie zadržela podezřelého muže.

21. října 2025  15:04

Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu

Kamarádi a kolegové z branže v pondělí v pražském divadle Studio Ypsilon slavnostně pokřtili novou knihu herce, moderátora a komika Martina Dejdara. Kmotrem knihy s názvem „Dejdar – Jedu nonstop na...

21. října 2025  14:57

ODS nepostaví soupeře proti Okamurovi. Členové Fialovy vlády mají vést výbory

Občanští demokraté se rozhodli, že nepostaví vlastního kandidáta do volby předsedy Sněmovny proti šéfovi SPD Tomiu Okamurovi, s jehož nominací počítá vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. „Je...

21. října 2025  9:46,  aktualizováno  14:54

Popadl bych ho a dal mu pěstí. Němec zjistil, že je vnukem šéfa SS Himmlera

Němec Henrik Lenkeit před rokem zjistil, že je vnukem nacistického pohlavára Heinricha Himmlera. Po zhlédnutí dokumentu o jednom z nejmocnějších mužů třetí říše brouzdal po internetu a přišel na to,...

21. října 2025  14:50

Sejdou se Trump a Kim? Spekulací přibývá, ale vůdce KLDR už má nové „kamarády“

Premium

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení pozastavilo cesty do vesnice Pchanmundžom na hranici s KLDR. Vyvolalo tím spekulace, zda se tam americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim...

21. října 2025  14:40

Prezident jmenoval právníka a diplomata Martina Smolka ústavním soudcem

Expert na evropské právo a diplomat Martin Smolek se stal novým ústavním soudcem. Do funkce jej v úterý na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Uvedl, že ústavní soudci mají být loajální...

21. října 2025  14:23,  aktualizováno  14:39

Úžasná hra světel ve Vladislavském sále. S přípravami na 28. říjen pomáhá i pštrosí ohon

Na Pražském hradě se před svátkem 28. října musí lesknout každý detail. Ve Vladislavském sále, kde se koná slavnostní udílení státních vyznamenání, k tomu pomáhá i pštros – tedy alespoň jeho ocasní...

21. října 2025  14:33

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Na kruhový objezd uprostřed polí putovaly v Maďarsku miliony z eurofondů

Osiřelý kruhový objezd uprostřed pole, přes který nejezdí žádná auta. Tento značně bizarní úkaz se nachází na západě Maďarska u města Zalaegerszeg. Vláda dlouholetého premiéra Viktora Orbána si na...

21. října 2025  14:26

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska

Japonský císař Naruhito jmenoval premiérkou Sanae Takaičiovou, předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). Podporu jí předtím vyjádřily obě komory japonského parlamentu. Čtyřiašedesátiletá...

21. října 2025  7:55,  aktualizováno  14:19

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

21. října 2025  13:19,  aktualizováno  14:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.