Trajekt s bezmála 300 lidmi narazil v Koreji do skály, do záchrany se zapojila i armáda

Autor: ,
  16:14aktualizováno  16:22
U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí, když narazil do skály a uvázl na mělčině. Záchranářům se podařilo dostat všechny cestující do bezpečí. Místní úřady uvedly, že při nehodě nikdo nezemřel, pouze několik lidí utrpělo lehká zranění. Do záchranné akce se zapojila také korejská armáda.

Trajekt plující z ostrova Čedžu do přístavního města Mokpcho najel na mělčinu přibližně ve 20:15 místního času (12:15 SEČ). Podle agentury Jonhap bylo na palubě 246 cestujících a 21 členů posádky. Pobřežní stráž informovala o několika lehce zraněných a zahájila přepravu lidí ze ztroskotaného plavidla do bezpečí.

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu 2025)
U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu 2025)
Záchranná akce cestujících, kteří uvázli na ztroskotaném trajektu u jihokorejského pobřeží. (19. listopadu 2025)
U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu 2025)
4 fotografie

Jihokorejský prezident I Če-mjong vyzval k rychlé záchraně všech cestujících s cílem zabránit možným obětem na životech. Nařídil také mobilizaci všech dostupných plavidel a vybavení.

Podle předběžných odhadů ztroskotal trajekt o výtlaku 26 tisíc tun poté, co narazil do skály pod hladinou.

V Kongu zemřelo po převrácení dvou lodí 193 lidí, desítky dalších se pohřešují

Pobřežní stráž uvedla, že do lodi zatím neteče voda. Reuters píše, že podle záběrů z místa loď uvázla ve vodorovné poloze, cestující jsou v klidu a spolupracují se záchranáři.

Loď najela na mělčinu poblíž místa, kde v roce 2014 při nehodě jihokorejského trajektu Sewol zahynulo přes 300 lidí, z nichž většinu tvořily děti.

Mokpcho (červeně), Čedžu (modře)

Mokpcho (červeně), Čedžu (modře)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Nemá se to týkat soudců a státních zástupců. Návrh podají ve čtvrtek, řekl předseda Sněmovny...

19. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  16:45

Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala na jednání vlády, kde se bude...

Ministerstva školství, spravedlnosti, zemědělství a sociálních věcí dostanou na mandatorní výdaje od ostatních peníze do konce listopadu, řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian...

19. listopadu 2025  5:25,  aktualizováno  16:25

Trajekt s bezmála 300 lidmi narazil v Koreji do skály, do záchrany se zapojila i armáda

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu...

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí, když narazil do skály a uvázl na mělčině. Záchranářům se podařilo dostat všechny cestující do bezpečí. Místní úřady uvedly, že při nehodě...

19. listopadu 2025  16:14,  aktualizováno  16:22

Prezident Albánie v Praze. Potkal se s Fialou i Okamurou, s Pavlem řešili vstup do EU

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se setkal s prezidentem Albánské...

Prezident Petr Pavel ve středu dopoledne přivítal na Pražském hradě svého albánského protějška Bajrama Begaje. Po společném jednání uvedl, že Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do...

19. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno 

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil náměstek primátora...

Prahu dusí extrémní množství kolon. Opozice i koalice to dávají za vinu náměstkovi pražského primátora pro dopravu Zdeňku Hřibovi (Piráti). Ten ve středu představil novinářům zamýšlené kroky ke...

19. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  15:50

Vedení Národního divadla Brno se chopí dramaturg a syn skladatele Štědroně

Petr Štědroň

Zatímco současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser se vydá do Prahy šéfovat „zlaté kapličce“, do Brna se z hlavního města vrátí Petr Štědroň. Nynější šéf Divadla Na zábradlí, který je...

19. listopadu 2025  15:50

RECENZE: Netopýrek Nik se zamiluje do ptačí krásky. Ale jak to vyřeší s mláďaty?

60 %
Z filmu Netopýrek Nik

V podzimní nadílce dětských filmů vedle norských, amerických i domácích pohádek poněkud zapadl Netopýrek Nik, animovaný příběh nizozemských tvůrců. Přitom se může chlubit originálním hrdinou:...

19. listopadu 2025  15:50

Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans

Vlivny politik rezignoval kvůli dceři v dokumentu o OnlyFans

Vůdce strany NSW Nationals v australském Novém Jižním Walesu Dugald Saunders nečekaně rezignoval. Stalo se tak pouhý den poté, co se jeho 19letá dcera objevila v pořadu o pornoprůmyslu. Podle...

19. listopadu 2025  15:50

Rusové zabili v Ternopilu přes 20 lidí. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky

Sledujeme online
Rusko zaútočilo na ukrajinský Ternopil, zasáhlo i několikapodlažní budovy. (19....

Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Ternopil na západě země hlásí 25 mrtvých včetně tří dětí a desítky zraněných. Při ruském útoku vyslalo Polsko do vzduchu stíhačky a posléze...

19. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  15:45

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar....

U britských vod se už podruhé v tomto roce pohybuje ruské špionážní plavidlo Jantar. Při svém proslovu v Downing Street o tom informoval ministr obrany John Healey. Britské ozbrojené síly podle něj...

19. listopadu 2025  15:35

Žádné polehčující okolnosti. Za brutální vraždu bezdomovce dostal mladík 18 let

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce dostal čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč osmnáct let ve vězení. Trest mu ve středu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že...

19. listopadu 2025  15:32

Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína zůstává dnes i zítra prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči ráno vodu...

19. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.