Kontrola médií, zatýkání bez příkazu. Jižní Korea je ze stanného práva v šoku

S krizovým řízením země počítá také česká legislativa, která pracuje s pojmy mimořádná událost, krizová situace a krizový stav. Poslední jmenovaný má čtyři různé podoby - stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

Za dobu existence České republiky byly vyhlášeny stavy nebezpečí nejčastěji kvůli povodním, sesuvům půdy nebo extrémnímu větru.

Nouzový stav vláda vyhlásila například v roce 2002 z důvodů rozsáhlých povodní, v roce 2007 kvůli orkánu Kiryll nebo v letech 2020 a 2021 kvůli koronavirové pandemii. V roce 2022 byl vyhlášen z důvodu ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou po ruském vpádu na Ukrajinu.

Stav ohrožení státu a válečný stav doposud nebyl vyhlášen. Vyhlášením těchto stavů by do rukou orgánů krizového řízení a především do rukou vlády přešly rozsáhlé kompetence a pravomoci týkající se zajištění vnější bezpečnosti země.