Velezrada či zneužití moci. Jižní Korea kvůli stannému právu možná zadrží prezidenta

Zákaz cestování do zahraničí podle agentur Reuters a AP vydal úřad pro vyšetřování korupce vysokých činitelů. Ten také uvedl, že zvažuje zadržení prezidenta v souvislosti s vyhlášením stanného práva. Hlavu státu totiž imunita nechrání před stíháním za zločiny jako jsou velezrada či vzpoura, které úřady zvažují v souvislosti s úterními událostmi.

Jediným zadrženým politikem v souvislosti s vyhlášením stanného práva je zatím exministr obrany Kim Jong-hjon. Podle tisku i některých vládních představitelů právě exministr prezidentovi poradil vyhlášení stanného práva, které však kvůli odporu zákonodárců trvalo jen pár hodin. Vyšetřovatelé exministra v posledních hodinách několikrát vyslechli.

Opoziční Demokratická strana podle agentury Reuters oznámila, že tento týden znovu podá návrh na sesazení prezidenta. O takovém návrhu se hlasovalo již v sobotu, opozici však chybělo několik hlasů pro jeho schválení. Zákonodárci z prezidentovy Strany lidové moci (PPP) se hlasování v převážné míře nezúčastnili, takže nebylo dosaženo potřebného kvóra.

Opozice prezidentovu stranu kritizuje, že Junovi umožňuje dále setrvat ve funkci. Označila to podle agentury AFP „za druhý státní převrat“. Demokratická strana vyzvala vládní PPP, aby se přidala k dalšímu návrhu na odvolání prezidenta. Pokud by návrh podpořilo nejméně 200 z 300 poslanců, tak by ho dostal na stůl ústavní soud, který by měl poslední slovo.

Prezident Jun Sok-jol v úterý šokoval Koreu i svět, když v zemi vyhlásil stanné právo. Obvinil při tom Demokratickou stranu ovládající parlament ze sympatií k Severní Koreji a z protistátní činnosti. Několik hodin po ohlášení stanného práva se proti prezidentovu rozhodnutí postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.