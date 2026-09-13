Sleduj svého stalkera. V Koreji vidí pohyb pronásledovatelů v reálném čase

Do systému se od jeho spuštění na konci června zapojilo 400 obětí. Novinka nahrazuje dřívější upozornění, která jim jen oznámila vzdálenost mezi nimi a sledovaným pachatelem, aniž by ukázala jeho polohu.
„Čekat a vůbec nevědět, co se děje, je nesmírně skličující. Samotná vzdálenost vám neřekne, odkud přesně přichází. Když ho ale vidíte na mapě, víte, kam se schovat,“ řekl portálu The Guardian Jun Hjon-bong, který vede soulské centrum sledující pohyb lidí s elektronickými náramky.
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Počet případů stalkingu v Jižní Koreji výrazně narůstá. Počet nahlášených případů se od roku 2021, kdy země přijala zákon proti stalkingu, ztrojnásobil. Loni jich policie evidovala 44 687.
Zhruba 80 procent obětí tvoří ženy. V případech, kdy hrozí, že pachatel bude pokračovat, může policie požádat soud o nařízení elektronického náramku, který sleduje jeho pohyb.
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„Vědět, kde se pachatel nachází, může být užitečnější než zůstat v nejistotě,“ uvedla Sujeong Kimová z Korejské ženské linky.
Zároveň ale varovala, že oběti mohou mít pocit, že musí samy hlídat, kde se pachatel pohybuje. „Mohou kontrolovat mapu pokaždé, když někam jdou, aby zjistily, zda už vstoupil do jejich okolí,“ říká. Místo většího klidu tak podle ní mohou žít v neustálém napětí.
Aplikace přitom neslouží jen k zobrazení polohy pronásledovatele. Má také funkci, která oběti zobrazí okolní policejní stanice, probační úřady a další veřejná místa, kde mohou hledat bezpečí. Systém navíc sleduje rychlost a směr pohybu pachatele, takže oběť může lépe odhadnout, jakým směrem se k ní blíží a kam se vydat.
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Lidskoprávní aktivisté nicméně upozorňují, že elektronické náramky se u stalkingu používají jen zřídka. Policie v letech 2024 a 2025 zadržela kvůli stalkingu 29 404 lidí, o elektronický náramek ale požádala jen v 1187 případech. Soudy vyhověly 427 žádostem.
Dvě monitorovací centra mezitím sledují více než 5000 lidí a každý den zpracují zhruba 19 tisíc upozornění. Většinu z nich pracovníci vyhodnotí přímo v centrech, zhruba 300 upozornění denně je ale natolik závažných, že k případu vyšlou probačního úředníka. Každý z nich přitom v současnosti sleduje více než 20 lidí.