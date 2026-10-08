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Spor mezi Soulem a Kyjevem eskaluje. Jižní Korea stahuje svého velvyslance

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  11:28
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podává ruku s jihokorejským...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podává ruku s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem při setkání na summitu lídrů NATO v Ankaře. (8. července 2026) | foto: Reuters

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Jižní Korea stáhne svého velvyslance z Ukrajiny, oznámilo ve čtvrtek jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul tak reaguje na prohlubující se diplomatický spor kolem ukrajinského předání severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje.

„Vláda se rozhodla stáhnout svého velvyslance z Ukrajiny. Doufá, že všechny dosud nevyřešené otázky mezi oběma zeměmi budou vyřešeny smírně, a bude v tomto směru pokračovat v jednáních s ukrajinskou stranou,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Jižní Korea popřela dodávky paliva Rusku. Obvinění z Kyjeva je podle ní nemístné

Mezi Soulem a Kyjevem v současné době panuje napětí v souvislosti s dvojicí vojáků KLDR, kteří bojovali na straně Ruska proti Ukrajině v ruské Kurské oblasti a které ukrajinská armáda loni zajala.

O jejich předání Jižní Koreji nedávno informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN. Soul poté obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Podle Kyjeva dohoda o utajení neexistovala. Jižní Korea se obává, že zveřejnění identity zajatců by mohlo ohrozit jejich rodiny.

Napětí mezi Kyjevem a Soulem trvá. Korea nepřijala omluvu týkající se zajatců z KLDR

Jihokorejský prezident I Če-mjong kvůli případu požaduje od Ukrajiny oficiální omluvu. Soul si zároveň předvolal ukrajinského velvyslance a pohrozil blíže nespecifikovanými dalšími kroky. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil incident za diplomatické nedorozumění.

Napětí mezi oběma zeměmi tento týden zvýšila také zpráva, podle níž bylo v červenci a v srpnu z Jižní Koreje do Ruska vypraveno více než 176 tisíc tun pohonných hmot, převážně nafty. Informace vyvolala obvinění, že Soul pomáhá zmírňovat nedostatek paliva v Rusku.

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