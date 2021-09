Jižní Korea vítá možný summit s KLDR. Chce začít znovu komunikovat

„Pro tyto rozhovory musí být nejprve obnovena mezikorejská komunikační linka, jelikož hladká a stabilní komunikace je důležitá,“ uvedl resort pro sjednocení ve svém prohlášení. Informovala o tom agentura Reuters. Země se přes horkou linku obvykle spojují dvakrát denně, ale od srpna nefunguje, jelikož Severní Korea přestala na volání z jihu odpovídat.



Kim Jo-čong se v sobotu podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA nechala slyšet, že Pchjongjang zváží účast na summitu se svým jižním sousedem, pokud bude ve vzájemných vztazích panovat úcta.



Uvedla to den poté, co Severní Korea vyzvala Spojené státy a Jižní Koreu, aby upustily od své údajně nepřátelské politiky a dvojích standardů. Teprve poté bude podle KLDR možné zahájit rozhovory o formálním ukončení korejské války z let 1950 až 1953.

Tento konflikt skončil příměřím, ale nikoli mírovou smlouvou. Jihokorejský prezident Mun Če-in ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku v úterý zopakoval výzvu k ukončení válečného stavu. Později konstatoval, že se krátí čas, aby se povedlo dosáhnout pokroku do května příštího roku, kdy mu končí mandát.

Severokorejský vývoj jaderných zbraní komplikuje otázku formálního ukončení války, píše Reuters. KLDR usiluje o oficiální ukončení konfliktu už desítky let, ale USA se zdráhají souhlasit, pokud Pchjongjang nezastaví svůj jaderný zbrojní program.