Eskalace světového konfliktu. Soul zvažuje reakci na vojáky KLDR v Rusku

„Jsem vděčný těm vůdcům a zástupcům těch zemí, které nezavírají oči a mluví upřímně o této spolupráci za cílem větší války. Očekáváme normální, upřímnou a silnou reakci od našich partnerů,“ řekl Zelenskyj. Prezident varoval, že výcvik severokorejských vojáků v Rusku zvyšuje nestabilitu světa, jenž by na tuto hrozbu měl odpovědět.

„Vyslání jednotek Severní Koreje, aby bojovaly na Ukrajině, by znamenalo zásadní eskalaci,“ uvedl generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte v pondělí po setkání s jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem. Úřad jihokorejského prezidenta později uvedl, že souhlasil s Rutteho návrhem a Soul vyšle vládní delegaci do NATO, aby pravidelně informovala o aktuálním vývoji napjaté situace. Rutte dříve uvedl, že NATO zatím nemůže informace o nasazení severokorejských vojsk na Ukrajině potvrdit

Soul si v pondělí kvůli možnému angažmá severokorejských vojáků podle Reuters povolal ruského velvyslance v zemi. Náměstek ministra zahraničí Kim Hong-kjon po schůzce uvedl, že Soul „nejsilnějším možným způsobem“ odsuzuje vojenskou spolupráci Ruska a KLDR včetně vyslání jednotek. „V jednotě s mezinárodním společenstvím odpovíme využitím všech dostupných prostředků proti činům, které ohrožují naši bezpečnost,“ reagoval Kim.

Jihokorejská vláda svolala v pátek mimořádnou bezpečnostní schůzi poté, co jihokorejská rozvědka informovala o přibližně 12 tisících severokorejských vojáků poslaných do Ruska na výcvik, aby mu vypomohli v jeho bojích proti Ukrajině. Podle prezidentské kanceláře vláda hodlá využít všechna „nezbytná opatření“. O jaká opatření jde, je nejisté, mohou ale zahrnovat i přímou vojenskou pomoc Ukrajině.

Té se Jižní Korea doposud vyhýbala. Kyjev by mohl v případě změny jejího politického kurzu obdržet dělostřelecké granáty ráže 155 mm či systémy protivzdušné obrany.

Opatrné našlapování

List The Korea Times podotýká, že jihokorejská vláda nyní uvázla v dilematu, zda Pchjongjang překročil červenou čáru, kterou stanovila v červnu poté, co severokorejský vůdce Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin uzavřeli dohodu o vzájemné obraně v případě války.

Jižní Korea v té době uvedla, že „existují různé možnosti poskytnutí zbraní“ a její postoj bude záviset na způsobu, jakým Moskva bude chtít ve spolupráci s KLDR pokračovat. Putin Soul varoval, že by se dopustil „velké chyby“, pokud by Kyjevu poskytl zbraně.

Jihokorejci se obávají, že Rusko by mohlo KLDR poskytnout technologie, jež by ohrozily jejich bezpečnost, včetně balistických raket, strategických jaderných ponorek nebo satelitů. Nyní, když Soul a Kyjev obviňují Kima, že vyslal severokorejské vojáky do Ruska, je přirozenou otázkou, zda se mu Putin neodvděčí právě poskytnutím těchto klíčových vojenských technologií.

Podle jihokorejských expertů musí Soul postupovat opatrně a v souladu se spojenci, aby nevzbudil příliš agresivní reakci Moskvy a Pchjongjangu. „Pokud Jižní Korea v reakci na posílení vojenského spojenectví mezi Severní Koreou a Ruskem přijme preventivní odvetná opatření, jako je například poskytnutí smrtících zbraní Ukrajině, mezikorejská konfrontace se jen prohloubí. To by také mohlo ospravedlnit severokorejsko-ruské vojenské spojenectví,“ uvedl analytik Korejského institutu pro národní sjednocení Hong Min.

„Pokud Rusko poskytne Severní Koreji vyspělou vojenskou technologii, představují tyto zbraně pro Jižní Koreu skutečnou existenční hrozbu. To je to, o co jde v červené linii. I když je složité posoudit, zda samotné vyslání severokorejských vojsk překračuje červenou čáru, předání klíčových technologií zatím nebylo potvrzeno,“ podotýká odborník na KLDR, profesor mezinárodních vztahů Park Won-gon. „Pokud se potvrdí, že Severní Korea skutečně obdržela takové technologie, pak dozajista o překročení červené linie půjde,“ dodává.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí odmítl odpovědět na přímý dotaz, zda Rusko severokorejské vojáky do bojů na Ukrajině zapojí. Spolupráce obou zemí však podle něho neohrožuje bezpečnost žádné třetí země.

Ruský ambasador v Koreji Georgij Zinovjev podle agentury RIA Novosti uvedl, že spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem není proti bezpečnostním zájmům Soulu. Sdělil také, že během jednání na jihokorejském ministerstvu zahraničí se obě strany lišily v pohledu na příčiny napětí mezi Severní a Jižní Koreou.