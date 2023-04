Americké ponorky s jadernými hlavicemi se po 40 letech vrátí do Jižní Koreje

Plánované „návštěvy“ v docích jsou klíčovým prvkem takzvané Washingtonské deklarace, jejímž cílem je odradit Severní Koreu od útoku na svého souseda. Junova návštěva USA se odehrává v době zvýšeného znepokojení obou zemí nad rostoucím počtem testů balistických raket v KLDR, píše agentura AP.

Deklarace podle amerických představitelů nabádá armády USA a Jižní Koreje k posílení společného výcviku a lepšího začlenění jihokorejských armádních prostředků do společného strategického odstrašování.

Jižní Korea v rámci prohlášení potvrdí svůj závazek dodržovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, v níž se několik hlavních nukleárních mocností zavázalo ke spolupráci s cílem zastavit šíření jaderných technologií.

Prezident Jun už dříve prohlásil, že vyzve k většímu nasazení amerických bombardérů, letadlových lodí a jaderných ponorek v Jižní Koreji. „Chci na hrozby KLDR reagovat tvrději než můj předchůdce Mun Če-in,“ prohlásil.

Americké ponorky s jadernými raketami na konci 70. let jihokorejské přístavy často navštěvovaly, někdy dvakrát až třikrát měsíčně. USA měly tou dobou v Jižní Koreji několik set nukleárních hlavic.

Roku 1991 ale Washington všechny své jaderné zbraně z Korejského poloostrova stáhl a následující rok Soul a Pchjongjang podepsaly společné prohlášení, v němž se zavázaly, že nebudou „testovat, vyrábět, produkovat, přijímat, vlastnit, skladovat, rozmisťovat ani používat jaderné zbraně“.

Stále rozmístění jaderných zbraní USA nechtějí

Vzhledem k tomu, že KLDR společnou deklaraci v následujících letech opakovaně porušovala, se však podle AP v Jižní Koreji zvýšila podpora pro to, aby Spojené státy jaderné zbraně do země vrátily.

„Je naprosto jasné, že americká vláda nemá v plánu vrátit na Korejský poloostrov taktické nebo jiné jaderné zbraně,“ řekl AP nejmenovaný americký představitel, podle něhož nicméně lze očekávat, že USA budou kromě ponorek s balistickými raketami do Jižní Koreji rovněž pravidelněji vysílat své bombardéry nebo letadlové lodě.

Biden a Jun by se měli na středečním jednání věnovat také probíhající ruské válce na Ukrajině. Bidenova vláda pochválila Jižní Koreu za to, že poslala Kyjevu humanitární pomoc ve výši přibližně 230 milionů dolarů, Biden by ale uvítal, kdyby Soul převzal ještě větší roli v pomoci.

AP připomíná, že rostoucí jaderné hrozby ze strany KLDR a obavy z vojenské a hospodářské asertivity Číny v regionu přiměly Bidenovu vládu k rozšíření asijského spojenectví. Za tímto účelem věnuje Biden velkou pozornost nejen Junovi, ale také japonskému premiérovi Fumio Kišidovi. Příští týden bude Biden hostit filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose.