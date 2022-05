Proč jihokorejský vůdce opouští své sídlo. Mluví se o kletbě i šamanech

Modrý dům Modrý dům byl až do počátku funkčního období nového muže v čele státu tradičním sídlem i rezidencí prezidentů. Je to komplex několika budov postavených v tradičním korejském stylu, nicméně obsahuje i moderní architektonické prvky. Říká se, že je to nejzabezpečenější objekt v celé Asii. Rozkládá se přibližně na 250 tisíc metrů čtverečních. Nový prezident chystá jeho útroby zpřístupnit veřejnosti natrvalo. Jméno stavba nese podle barvy 150 tisíc tašek pokrývajících jeho střechu.