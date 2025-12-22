Lečme plešatění ze zdravotního pojištění, prohlásil jihokorejský prezident

Návrh by rozšířil dosavadní hrazenou léčbu vypadávání vlasů, jež je omezená jen na některé zdravotní příčiny, jako je například alopecie. Většina léčebných postupů běžné mužské i ženské plešatosti zůstává z pojištění vyloučená.
Jižní Korea provozuje univerzální systém pojištění financovaný z pojistného, které se vypočítává na základě příjmu. „Někteří mladí lidé mohou mít pocit, že to není fér, když platí zdravotní pojištění a nic z něj nemají,“ řekl I Če-mjong.
Prezidentův návrh odráží silný kulturní důraz, který Jižní Korea klade na fyzický vzhled. Průzkum, který se uskutečnil mezi mladými dospělými v roce 2024, zjistil, že 98 procent respondentů věří, že atraktivní lidé mají společenské výhody.
Kulturní tlak je obzvláště silný v případě žen, které čelí přísným očekáváním ohledně líčení, péče o pleť a tělesných tvarů. U mužů se o této otázce diskutuje méně otevřeně, ale někteří muži, kterým začnou ustupovat vlasy, si raději pěstují „přehazovačky“, anebo podstupují nákladné zákroky, jako je transplantace vlasových kořínků, píše deník The Guardian.
Trh s léčbou vypadávání vlasů v Jižní Koreji měl v roce 2024 hodnotu přibližně 188 miliard wonů (asi 2,64 miliardy korun). Podle některých odhadů trpí vypadáváním vlasů asi pětina z více než 51 milionů obyvatel Jižní Koreje. Obzvláště oblíbené jsou šampony proti vypadávání vlasů, i když v minulých letech se některé produkty setkaly s kritikou, že slibují větší účinek, než je pravda.
Načasování prezidentova návrhu nebylo příliš šťastné, píše The Guardian. Jihokorejský systém zdravotního pojištění čelí rostoucímu finančnímu tlaku a nedávné interní prognózy naznačují, že by v roce 2026 mohl čelit schodku ve výši až 4,1 bilionu wonů.
Vlivná Korejská lékařská asociace uvedla, že by bylo lepší dát přednost pokrytí nákladů na léčbu rakoviny a jiných závažných onemocnění místo investování finančních prostředků ze zdravotního pojištění do léčby vypadávání vlasů.