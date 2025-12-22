Lečme plešatění ze zdravotního pojištění, prohlásil jihokorejský prezident

Autor: ,
  10:34
Jihokorejský prezident I Če-mjong nařídil své vládě, aby zvážila rozšíření veřejného zdravotního pojištění o léčbu vypadávání vlasů. A to argumentem, že plešatost se pro mladé lidi stala spíše „otázkou přežití“ než kosmetickým problémem. Návrh vyvolal vlnu kritiky jak ze strany lékařů, tak korejských konzervativních kruhů.

Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Návrh by rozšířil dosavadní hrazenou léčbu vypadávání vlasů, jež je omezená jen na některé zdravotní příčiny, jako je například alopecie. Většina léčebných postupů běžné mužské i ženské plešatosti zůstává z pojištění vyloučená.

Jižní Korea provozuje univerzální systém pojištění financovaný z pojistného, které se vypočítává na základě příjmu. „Někteří mladí lidé mohou mít pocit, že to není fér, když platí zdravotní pojištění a nic z něj nemají,“ řekl I Če-mjong.

Korejský prezident oficiálně pochválil vývojáře sexy akční videohry

Prezidentův návrh odráží silný kulturní důraz, který Jižní Korea klade na fyzický vzhled. Průzkum, který se uskutečnil mezi mladými dospělými v roce 2024, zjistil, že 98 procent respondentů věří, že atraktivní lidé mají společenské výhody.

Kulturní tlak je obzvláště silný v případě žen, které čelí přísným očekáváním ohledně líčení, péče o pleť a tělesných tvarů. U mužů se o této otázce diskutuje méně otevřeně, ale někteří muži, kterým začnou ustupovat vlasy, si raději pěstují „přehazovačky“, anebo podstupují nákladné zákroky, jako je transplantace vlasových kořínků, píše deník The Guardian.

Jihokorejec zbil ženu s krátkými vlasy. Považoval ji za feministku

Trh s léčbou vypadávání vlasů v Jižní Koreji měl v roce 2024 hodnotu přibližně 188 miliard wonů (asi 2,64 miliardy korun). Podle některých odhadů trpí vypadáváním vlasů asi pětina z více než 51 milionů obyvatel Jižní Koreje. Obzvláště oblíbené jsou šampony proti vypadávání vlasů, i když v minulých letech se některé produkty setkaly s kritikou, že slibují větší účinek, než je pravda.

Načasování prezidentova návrhu nebylo příliš šťastné, píše The Guardian. Jihokorejský systém zdravotního pojištění čelí rostoucímu finančnímu tlaku a nedávné interní prognózy naznačují, že by v roce 2026 mohl čelit schodku ve výši až 4,1 bilionu wonů.

Vlivná Korejská lékařská asociace uvedla, že by bylo lepší dát přednost pokrytí nákladů na léčbu rakoviny a jiných závažných onemocnění místo investování finančních prostředků ze zdravotního pojištění do léčby vypadávání vlasů.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

„Spáchal sebevraždu, není to hrdina.“ Blízcí ukrajinských vojáků čelí stigmatizaci

Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu...

Ukrajinská společnost truchlí za vojáky, kteří od začátku ruské invaze padli při obraně vlasti. V pozadí se ovšem v tichosti odehrává ještě jiná tragédie a týká se blízkých vojáků, kteří z různých...

22. prosince 2025  10:57

Turek dorazil za prezidentem. Pavel vidí jako akt dobré vůle, že ho přijme

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijímá na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí. Podle šéfa strany...

22. prosince 2025,  aktualizováno  10:53

SPD neuvažuje o tom, že vymění Zůnu za slova k Ukrajině. Zastal se ho i Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

SPD neuvažuje o výměně svého ministra obrany Jaromíra Zůny kvůli jeho výrokům na tiskové konferenci o pokračování podpory Ukrajině či nákupu stíhaček F-35. Před pondělním jednáním koaliční rady to...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno  10:45

Kasař vlezl do prodejny oknem, pak se odmaskoval pod kamerou. Poznáte ho?

Policie pátrá po muži, který se oknem vloupal do prodejny ve Vršovicích

Prozatím neznámý pachatel se v říjnu vloupal oknem do prodejny v pražských Vršovicích. S sebou si odnesl lup v hodnotě několik tisíc korun. Při činu ho v obchodě zachytila bezpečností kamera. Policie...

22. prosince 2025  10:34

Lečme plešatění ze zdravotního pojištění, prohlásil jihokorejský prezident

Ilustrační foto.

Jihokorejský prezident I Če-mjong nařídil své vládě, aby zvážila rozšíření veřejného zdravotního pojištění o léčbu vypadávání vlasů. A to argumentem, že plešatost se pro mladé lidi stala spíše...

22. prosince 2025  10:34

Poznávací zájezdy 2026: Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Komerční sdělení
Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Toužíte po romantických výhledech z Eiffelovy věže, kávě u Seiny a tichém obdivování umění v Louvru? Ale vaše děti při slově „muzeum“ protočí oči a jejich představa o dokonalé dovolené zahrnuje...

22. prosince 2025  10:28

Čím se liší sněhule od zimních bot? Vysvětlujeme

Komerční sdělení
Čím se liší sněhule od zimních bot?

Mokré nohy v zimě mohou zkazit celý den. Správná volba obuvi rozhoduje o tom, jestli budeš mít suché a teplé nohy, nebo skončíš s promočenými ponožkami a prochlazením. Sněhule a zimní boty – oba...

22. prosince 2025  10:23

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

22. prosince 2025  10:17

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

22. prosince 2025  10:03

Jak získat zpět až 7 200 Kč díky DIP? A komu se skutečně vyplatí?

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) se od svého spuštění v roce 2024 etabloval jako klíčový nástroj pro moderní zajištění na stáří. Jeho hlavní výhodou je státní podpora, která klientům umožňuje...

22. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire

Americký herec James Ransone

V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec...

22. prosince 2025  9:59

VIDEO: Protitankové příkopy i dračí zuby. Ukrajinci ukázali opevnění v Záporoží

Letecké záběry ukazují rozsáhlá ukrajinská obranná opevnění podél fronty

Ukrajinské ministerstvo obrany v neděli zveřejnilo letecký pohled na rozsáhlou síť zákopů a opevnění v Záporoží. Video ukazuje protitankové příkopy, „dračí zuby“ a další opevnění táhnoucí se na...

22. prosince 2025  9:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.