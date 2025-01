Jihokorejští vyšetřovatelé požádají o vydání zatykače na prezidenta Jun Sok-jola

7:52

Jihokorejští protikorupční vyšetřovatelé v pátek hodlají požádat o vydání zatykače na prezidenta Jun Sok-jola, který by jeho vazbu mohl prodloužit až na 20 dní. Informovaly o tom agentury. Prezidenta, který byl zbaven pravomocí poté, co se v prosinci pokusil o vyhlášení stanného práva, ve středu zadrželi vyšetřovatelé Úřadu pro vyšetřování korupce v řadách vedoucích představitelů (CIO) a vzali do vazb