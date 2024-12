ANALÝZA: Proč jihokorejský prezident zničil sám sebe a poškodil pověst země

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jižní Korea se střelila do vlastní nohy. A to hodně citelně. Šokující na tom je zejména skutečnost, že tím, kdo stiskl pomyslnou spoušť, byl samotný prezident země Jun Sok-jol. Unáhleným vyhlášením výjimečného stavu a jeho následným zrušením pod tlakem své vlastní strany i opozice spáchal vlastně „atentát sám na sebe“. Jihokorejskou společnost uvrhl svévolně do chaosu a znejistil zahraniční spojence včetně USA.