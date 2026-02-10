Dovážejme panny z Vietnamu, navrhl politik. Receptem na porodnost šokoval

„Měli bychom dovážet mladé panny z Vietnamu nebo Srí Lanky, aby si je mohli vzít mladí muži z venkovských oblastí,“ řekl Kim Hi-su na setkání s občany.
Portál Korea JoongAng Daily poznamenává, že použitý termín „čonjo“ v korejštině znamená mladou neprovdanou ženu, doslovný a slovníkový překlad je však „panna“.
Výrok vyvolal značné pozdvižení. Vietnamské velvyslanectví v Jižní Koreji zaslalo oficiální nótu, v níž si stěžuje na „neuctivé“ poznámky starosty vůči vietnamským ženám. „Urážlivý jazyk a nevhodné výrazy, včetně použití fráze ‚dovoz vietnamských žen‘, musí být vážně posouzeny, řádně uznány a napraveny v konstruktivním duchu,“ uvedlo velvyslanectví.
Vedení provincie Jižní Čolla, kam okres Jindo spadá, se rovněž omluvilo. „Upřímně skláníme hlavy v omluvě vietnamské ambasádě v Koreji, vietnamské vládě, vietnamskému lidu a ženám, které byly hluboce zraněny,“ uvedlo. Výrazy jako „import“ podle něj podrývají lidskou důstojnost, objektivizují ženy a „nelze je za žádných okolností ospravedlnit“.
Demokratická strana vyloučila Kima Hi-sua ze svých řad. Starosta se sám omluvil s tím, že by nejraději vzal svá slova zpět. Hájí se tím, že chtěl pouze upozornit na vážný nedostatek pracovních sil, kterému čelí venkovské komunity, a otevřít debatu o institucionálních opatřeních na podporu migračních sňatků. Uvedl, že jeho záměrem nebylo kohokoli urazit ani ponížit.
Jižní Korea čelí jedné z nejnižších porodností na světě. Některé prognózy odhadují, že při současném tempu by se počet obyvatel do konce století mohl snížit téměř na polovinu, tedy na 26,8 milionu.