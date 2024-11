Falešné milenky z Koreje vylákaly z mužů skoro dvě miliardy za necelý rok

Korejsko-čínský gang verboval Korejce ve věku od 20 do 30 let a převážel je do Kambodže a Laosu, kde je školil v podvodných technikách. Podvodníci pak coby cizinky korejského původu vystupovali na sociálních sítích, kde si vyhlíželi své oběti.

Po několikatýdenní konverzaci, kdy si poškozené získali na svou stranu, je i za pomoci citového vydírání přesvědčili, aby na podvodných webech investovali jeden milion až 20 miliard wonů (17.000 až 343 milionů Kč) do zlata nebo kryptoměn. Pokud oběti chtěly peníze zpět, podvodníci požadovali zálohy na daně a poplatky a s penězi pak beze slov zmizeli.

Vyšetřování začalo v dubnu, kdy jedna z obětí podvod nahlásila. Zločinecká skupina podle policie oklamala 84 lidí, většinou muže mezi 20 a 70 lety, z nichž od ledna vylákala 122 miliard wonů (přes dvě miliardy Kč). Úřady obvinily 20 členů gangu z podvodu a provozování zločinecké organizace a stíhají dalších šest čínských vůdců organizace, o které se zajímá rovněž Interpol.