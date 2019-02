Jako dítě, ale levnější. Jihokorejci si raději pořizují mazlíčky a vymírají

Kang Sung-il koupil Sanchovi nový kabátek za padesát dolarů (1150 korun), aby udělal dojem na návštěvě u „babičky“ - Kangovy matky. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by Sancho nebyl pes. Podle Kanga a jeho ženy jsou děti příliš drahé a přinášejí s sebou velký tlak, proto se rozhodli raději zahrnout láskou a dary Sancha. A rozhodně nejsou sami.

Jihokorejský průmysl zaměřený na péči o domácí mazlíčky vzkvétá a paradoxně ho pohánějí tytéž faktory, které srazily porodnost v Jižní Koreji na 1,05 dítěte na ženu - tedy nejnižší údaj na celém světě. Mohou za to například vysoké náklady na vzdělání a bydlení, stejně jako extrémně dlouhé pracovní dny.

„Sociální tlak je v Jižní Koreji obrovský. Rodiče dětem poskytují finanční podporu po desetiletí, od soukromého vzdělávání až po výtvarné kurzy,“ popisuje devětatřicetiletý Kang, který pracuje jako manažer v pohřebním ústavu pro domácí mazlíčky. Ačkoli si Kang nemůže dovolit děti, za péči o Sancha utratí asi 100 000 wonů (2070 korun) měsíčně.

Kromě vysokých výdajů na vzdělávání trápí Jihokorejce také náklady na bydlení. Průměrná jihokorejská domácnost musí podle agentury Reuters spořit téměř třináct let, aby si mohla dovolit nákup středně velkého bytu. Ještě v roce 2014 to přitom bylo o pět let méně. Obyvatelé Jižní Koreje navíc obsadili třetí příčku v počtu hodin strávených v práci mezi zeměmi OECD, zaostávají jen za Mexikem a Kostarikou.

„Populace domácích mazlíčků roste, protože stále více lidí se rozhoduje nemít děti a nevstupovat do manželství,“ popisuje Kim Su-kjong z výzkumného institutu KPMG. Zatímco v roce 2012 vlastnilo alespoň jednoho domácího mazlíčka osmnáct procent jihokorejských domácností, v loňském roce už to bylo osmadvacet procent.

Krmivo na míru, pojištění či smuteční obřad? Žádný problém

Jihokorejské podnikání související s domácími mazlíčky dosáhlo loni hodnoty 2,7 bilionu wonů (55 miliard korun) a podle Korejského hospodářského institutu by se tato částka mohla do roku 2027 až zdvojnásobit. Společnosti se snaží z tohoto boomu vytěžit co nejvíc, firma Pet Pick například vyrábí potraviny šité přesně na míru pro deset tisíc zvířat.



„Používáme pouze vysoce kvalitní přísady, jako je losos a brusinka, takže jsou naše výrobky více než dvakrát dražší než běžné krmivo pro domácí zvířata,“ popisuje spoluzakladatel firmy Pak Un-bjol. „Mnoho našich zákazníků se ke svým mazlíčkům chová jako k dětem a jsou ochotní si připlatit,“ dodává Park.

Zákazníci si oblíbili také možnost pojistit své domácí mazlíčky, společnost Meritz Fire & Marine Insurance eviduje jen za poslední tři měsíce šest tisíc takových zájemců.



Stále populárnější jsou i pohřební služby pro mazlíčky. V pohřebním ústavu, kde pracuje Kang, se denně koná více než deset smutečních obřadů. Před dvěma lety jich však byla nanejvýš polovina. Svého psa nechal v Soulu zpopelnit také I Če-hwang, který nyní chodí s urnou každý den na procházku.



„Vždy jsem představoval Kkotgaea jako svého jediného syna, nejmilovanějšího na světě,“ popisuje jednapadesátiletý I. „Nikdy neviděl oceán, moc bych si přál, abychom ho spolu navštívili,“ uzavírá I.