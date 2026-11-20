Tato neidentifikovaná osoba, která se uzdravila a v úterý opustila nemocnici, v posledních dvou měsících necestovala do zahraničí. Zdravotníci se nyní snaží vysledovat zdroj infekce a lidi, s nimiž tento člověk přišel do kontaktu.
Agentura vydala pokyny, v nichž vyzývá veřejnost, aby pila pouze nezávadnou vodu, konzumovala tepelně upravené potraviny a aby ovoce a zeleninu umývala a loupala. Zdravotnická zařízení také vyzvala, aby podezřelé případy hned testovala a hlásila.
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Jak nemoci měnily svět. Mor přerušil stoletou válku, cholera podpořila revoluce
Jednalo se o první případ cholery v Jižní Koreji od roku 2016, kdy úřady zaznamenaly tři případy způsobené nejspíše kontaminovanými mořskými plody. Při rozsáhlejším ohnisku v roce 2001 pak onemocnělo nejméně 162 lidí.
Cholera se šíří především kontaminovanou vodou a potravinami či kontaktem se stolicí nebo zvratky infikované osoby. Nemoc se nejčastěji projevuje průjmem, přičemž její závažný průběh může vést k dehydrataci nebo šoku, které mohou být v případě opožděné léčby smrtelné.