Vojáci KLDR míří k Ukrajině. Peníze od Rusů jim shrábne Kim, rodiny izolovali

Přibližně dva tisíce severokorejských vojáků už se po výcviku přesouvají na západ Ruska k ukrajinským hranicím, řekl agentuře Kjódó ukrajinský vojenský zdroj. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov už v úterý řekl, že vojáci KLDR patrně zamíří do Kurské oblasti, aby tam pomohli ruským jednotkám vypudit ukrajinské vojáky.

Důkazy o vyslání Severokorejců do Ruska má i NATO. „Pokud by tyto jednotky byly určeny k bojům na Ukrajině, znamenalo by to významnou eskalaci severokorejské podpory nezákonné války vedené Ruskem,“ uvedla ve středu mluvčí Aliance Farah Dakhlallahová.

Podle jihokorejské rozvědky se severokorejský režim snaží udržet informace o poslání vojáků do Ruska v tajnosti. V zemi přesto prosákly zvěsti od „naříkajících“ dotčených rodin, uvádí jihokorejská agentura Jonhap. KLDR je proto přestěhovala na nespecifikované izolované místo, aby riziko šíření zpráv minimalizovala.

Není jisté, kolik z ruského platu severokorejští vojáci obdrží. KLDR si obvykle velkou část peněz získaných od zahraničních pracovníků nechává, upozorňuje stanice Rádio Svobodná Asie. Zřejmě i v tomto případě si většinu ponechá stát.

Stanice též podotýká, že částka od Rusů je výrazně vyšší, než je běžný plat příslušníků severokorejské armády. Ten se pohybuje mezi tisícem (přibližně 23 korunami) a třemi tisíci severokorejských wonů (přibližně 70 korun). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že chudá KLDR posílá vojáky Rusku kvůli penězům.

Jihokorejská zpravodajská služba uvedla, že k 1500 vojáků, kteří se už v Rusku nacházejí, se přidalo dalších 1500, jejich počet tak vystoupal na tři tisíce. Rozvědka odhaduje, že Severní Korea hodlá do prosince vyslat dalších 10 000 mužů.

Podle Jihokorejců byli jejich severní sousedé umístěni na několika vojenských základnách a procházejí tam výcvikem, učí se například používat vojenskou techniku včetně bezpilotních letounů. Šéf jihokorejských zpravodajců Čo Te-Jong uvedl, že ruští instruktoři mají vysoké mínění o morálce a fyzické síle severokorejských vojáků, ale zároveň si myslí, že nakonec utrpí těžké ztráty na životech kvůli nezkušenostem s moderní válkou.

Jihokorejský ministr obrany Kim Jong-hjun označil severokorejské vojáky za „žoldnéřský kanónenfutr“. „Kim Čong-un prodal armádu svého lidu pro nezákonnou útočnou válku,“ obvinil diktátorského vůdce KLDR.

„Když jsou vojáci vysláni do zahraničí, obvykle zachovávají velení své země a s hrdostí vykonávají činnosti ve vojenské uniformě, s insigniemi a vlajkou. Severní Korea se maskuje ruskou uniformou a jedná pod ruským vojenským velením bez jakýchkoli operačních pravomocí,“ dodal.

Ukazuje to Putinovy problémy, míní USA

Vyslání severokorejských jednotek do Ruska potvrdili i Američané. Stejně jako jejich jihokorejští kolegové, i americké výzvědné služby došly k počtu 3000 Severokorejců cvičících na ruských základnách. Americký ministr obrany Lloyd Austin se domnívá, že jejich přítomnost naznačuje ruské náborové potíže. „Vladimir Putin může být v ještě větších problémech, než si většina lidí uvědomuje.“

Podle mluvčího Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Kirbyho se severokorejští vojáci nemusí nutně zapojit do bojových operací, je však vysoká pravděpodobnost, že je Rusové po výcviku na frontu vyšlou. „Pokud budou nasazeni do boje proti Ukrajině, jsou lovnou zvěří. Jsou férovým cílem,“ dodal.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová odmítla informace o vyslání severokorejských vojáků jako „falešné zprávy“. Soul podle ní bude čelit „vážným hrozbám“, pokud pošle vojenskou pomoc Ukrajině.

Za „nepodložené fámy“ označil poskytnutí jednotek i severokorejský zástupce při OSN. Vlivná sestra Kim Čong-una Jo-čong pohrozila Jižní Koreji a Ukrajině, že pokud nepřestanou v údajných provokacích proti KLDR, budou čelit „strašlivým následkům“.