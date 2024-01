ANALÝZA: Mezi Korejemi přituhuje. Chce KLDR válku, nebo zase jen blufuje?

Z Jižní Koreje je teď arcinepřítel, dokonce ještě větší než Spojené státy, který si nezaslouží nic jiného, než aby byl zničen a jednou provždy ovládnut.

Kim III. v průběhu své třináctileté vlády už nadělal všelijaké vylomeniny, ale to, co předvádí v těchto dnech, nemá obdoby. Ty tam jsou doby, kdy se v demilitarizované zóně objímal s jihokorejským prezidentem a básnil o mírovém soužití. Teď jsou na Jihu všichni lotři, kteří by se nejspíš měli jednou provždy vypařit po úderu severokorejské atomovky.