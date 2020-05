Poučili jsme se z MERS a respektovali pravidla, říká jihokorejský diplomat

Na Jižní Koreu míří ze všech stran chvála za to, jak se jí podařilo zkrotit koronavirovou nákazu. Jak důležitá byla rychlá reakce?

Onemocnění covid-19 se často projevuje mírnými příznaky, někdy nemá dokonce žádné. Zaměřili jsme se tedy na podchycení nákazy preventivním testováním a trasováním, stejně jako na co nejvčasnější léčbu. Pacienti zpočátku putovali do nemocnic, aby se zabránilo šíření viru. Později se ukázalo, že ani nejlepší zdravotnický systém takový nápor nezvládne. Ve snaze zajistit péči pro nejkritičtější případy byli pacienti rozděleni do čtyř kategorií, v nichž se jim dostalo odpovídající léčby. Pro boj s epidemií bylo vyčleněno 67 nemocnic. Výsledkem je velmi nízká úmrtnost. (254 mrtvých v zemi s více než padesáti miliony obyvatel – pozn. red.) Počet nakažených od konce února klesá, od poloviny března počet uzdravených převyšuje počet nově potvrzených případů.