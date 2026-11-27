V úterý do jihokorejské identifikační zóny protivzdušné obrany (KADIZ) vletěly dva ruské strategické bombardéry Tu-160 schopné nést jaderné střely spolu se stíhačkami Su-35S a Su-30SM. Přiblížily se až na jeden kilometr od hranice jihokorejského vzdušného prostoru u ostrova Ullung-do v Japonském moři.
Jihokorejské vzdušné síly vyslaly v odpověď svá letadla. Jihokorejská armáda se údajně domnívá, že pokud by proti letadlům nevyslala své stíhačky, došlo by k narušení.
„Austrálie a její partneři by se měli připravit na to, že nepřátelské aktivity Ruska v Tichomoří se budou i nadále rozšiřovat co do rozsahu.“