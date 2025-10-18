Bunkr bude umístěn ve třetím podzemním podlaží rozsáhlého komplexu, který zahrnuje 16 domů s celkem 1 240 bytovými jednotkami. Komplex se nachází na místě bývalého vězení.
Úkryt bude mít rozlohu 2 147 metrů čtverečních a dokáže pojmout až 1 020 lidí najednou. Vzhledem k většímu počtu lidí v komplexu není jasné, jakým způsobem budou místa v bunkru přidělena, podotýká portál The Times.
Kryt bude mít zajištěné zásobování vodou, disponuje i systémem větrání. Obyvatelé v něm budou moci přežít až 14 dní v případě vnějšího jaderného, biologického nebo chemického útoku. Než taková situace nastane, místní jej budou moci využít jako fitness centrum.
Cena zařízení je odhadovaná na 3,4 miliard wonů (přes 50 milionů korun). Město jej vybuduje v rámci plánu „Obrana Soulu 2030“ spuštěného v březnu minulého roku, který reaguje na současné bezpečnostní výzvy, jako je válka na Ukrajině či eskalující hrozby ze strany KLDR.
„Vzhledem k tomu, že moderní hrozby se liší od těch v minulosti, zahajujeme tento projekt s cílem rozšířit roli civilních obranných krytů. Doufáme, že to bude znamenat nový krok k lepší ochraně občanů a zlepšení bezpečnostního systému v Soulu,“ cituje portál The Korea Herald nejmenovaného zástupce města.
Město v únoru vydalo zprávu, v níž identifikovalo severokorejské dělostřelectvo, jaderné a chemické zbraně, drony a EMP systémy jako hlavní bezpečnostní hrozby, kterým Soul čelí.
Soul v rámci přípravy na možný severokorejský útok plánuje modernizovat svůj systém civilní obrany, například zkrátit dobu varování z jedné až tří minut na pouhých 20 sekund. Chce také vybudovat protiatomové kryty ve stanicích metra.
V Jižní Koreji je přibližně 17 000 civilních obranných bunkrů, ale pouze několik z nich je vybaveno tak, aby odolalo jaderným útokům, připomíná portál The Korea Times. Z přibližně 3 000 takových krytů v hlavním městě je pouze bunkr pod městskou radnicí schopný odolat jadernému úderu.