Soul chce vlastní jaderné ponorky, Trump to posvětil. Ví, že USA potřebují ulevit

  15:20
Jižní Korea by ráda začala stavět své vlastní jaderné ponorky. A Spojené státy, které se tomu dlouho bránily, už nejsou proti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa si uvědomuje, že má těchto ponorek málo a v neklidném regionu jihovýchodní Asie jsou místa, kam by je potřebovala přesunout. Soul by zase mohl lépe čelit Číně a Severní Koreji. Otázka zatím je, kde se jihokorejské ponorky budou stavět.
Jihokorejská ponorka ROKS Yun Bonggil, patřící k německému Typu 214

Jihokorejská ponorka ROKS Yun Bonggil, patřící k německému Typu 214

Jihokorejská ponorka Nadaeyung, patřící k německému typu 209
Ponorka HMAS Collins
Jihokorejský torpédoborec ROKS Sejong the Great (Tchedžo Veliký)
Stavba ponorky třídy Virginia USS Minnesota
Jižní Korea by se stala sedmou zemí, která provozuje jaderné ponorky. Dosud je mají jen ve Spojených státech, Rusku, Číně, Francii, Velké Británii a Indii. Její zařazení na seznam by přitom mohlo být výhodné pro všechny strany, uvádí CNN. Soul by mohl lépe čelit severokorejským nebo čínským aktivitám ve vodách kolem Korejského poloostrova.

A to by zase uvolnilo kapacity americkému námořnictvu, které by své ponorky mohlo poslat do oblastí s vypjatější situací, třeba do Jihočínského moře a nebo k Tchaj-wanu. Stavba nových jaderných ponorek by nepochybně přinesla tisíce nových, dobře placených pracovních míst, což by pomohlo ekonomikám USA a Jižní Koreje.

„Pro Jižní Koreu by to znamenalo zásadní změnu v boji proti podmořské hrozbě ze strany Severní Koreje. Ponorky s jaderným pohonem by mohly změnit roli Jižní Koreje v rámci aliance a učinit z ní schopnějšího poskytovatele bezpečnosti,“ řekl vývalý důstojník jihokorejského loďstva Ju Čihun z Korejského institutu pro obranné analýzy.

Jižní Korea pokukuje po vlastních atomových ponorkách. Mohlo by jí to vyjít

Jaderné ponorky mohou zůstat pod vodou i několik let, pokud mají dostatečné zásoby pro posádku, zatímco většina ponorek s konvenčním pohonem musí vyplouvat na hladinu, aby mohly spustit dieselové motory, které nabíjejí baterie pro provoz v hloubce. Jaderné ponorky jsou také obecně rychlejší a v mnoha případech i tišší. A Soul si je přeje už mnoho let. Dosud však čelil zásadní překážce.

Podle desítky let staré jaderné dohody s USA nesmí recyklovat vyhořelé jaderné palivo, přestože k tomu má potřebnou technologii. Jihokorejští politici o tom v minulosti několikrát jednali s americkou stranou. Když to pak prezident I Če-mjong zmínil i veřejně, šéf Bílého domu jeho přání vyslyšel. „Dal jsem jim souhlas k výstavbě jaderné ponorky namísto staromódních a mnohem méně obratných dieselových ponorek, které mají nyní,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Hrozby, jimž americké námořnictvo čelí, shrnul už v roce 2019 tehdejší velitel Indo-pacifického velitelství admirál Philip Davidson. „Na světě je čtyři sta zahraničních ponorek, z nichž přibližně 75 procent se nachází v indo-pacifickém regionu. Sto šedesát z těchto ponorek patří Číně, Rusku a Severní Koreji. Zatímco tyto tři země zvyšují svou kapacitu, Spojené státy vyřazují útočné ponorky rychleji, než jsou nahrazovány,“ řekl.

Americké námořnictvo má nyní ve své flotile devětačtyřicet útočných ponorek, které musí pokrývat všechny světové oceány. Asi dvě třetiny z nich jsou k dispozici pro „naléhavé“ zásahy v případě nouze, ale během běžných operací je jich na hlídkách méně.

Jižní Korea uvede do služby „monstrum“. Nová raketa dokáže zničit Kimovy bunkry

Podle jihokorejských politiků a vojenských důstojníků, se kterými CNN mluvila, už je Jižní Korea schopná postavit si vlastní ponorky s jaderným pohonem“. Ještě však není jasné, kde to bude dělat. Zatímco Trump se zmínil o loděnici ve Filadelfii, kterou nedávno získal jihokorejský konglomerát pro stavbu lodí a obranu Hanwha, Soul by chtěl výrobu na domácí půdě.

„Stavba v loděnici znamená ztrátu přesunu technologií. V podstatě se to neliší od nákupu zbraní vyrobených v USA,“ vysvětluje vojenský expert Kim Tongjop. Tak jako tak ještě podle odborníků potrvá nejméně deset let, než si Jihokorejci vlastní jadernou ponorku pořídí.

Přestože má Soul výkonné konvenční ponorky, o jaderný pohon skutečně stojí. „Jižní Korea potřebuje operovat na velké vzdálenosti, aby blokovala čínské ponorky, které by v případě války připluly do korejských vod na podporu Severní Koreje, a mohly by tu být limity, pokud by se to dělalo pouze s konvenčními ponorkami,“ řekl Kim a zdůraznil rychlost jaderných ponorek.

Jihokorejci se připravují na jadernou apokalypsu, znervózňuje je zbrojící Kim

Kapitán amerického námořnictva ve výslužbě a vedoucí pracovník Centra pro novou americkou bezpečnost Thomas Shugart však tento argument zpochybňuje. „Z operačního hlediska mi to moc nedává smysl. Hlavní výhodou jaderných ponorek je hlavně rychlost, schopnost pohybovat se rychle po dlouhou dobu a rychle překonávat velké vzdálenosti. Jižní Korea a Japonsko však jsou přímo tam, kde se akce pravděpodobně odehraje,“ říká s tím, že by jaderné ponorky dávaly smysl v případě, že by Soul chtěl vést agresivní protiponorkovou válku.

Nové ponorky by navíc mohly vyhrotit jeho už tak napjaté vztahy se severním sousedem. Severní Korea označila snahu Jižní Koreje za „strategický krok k vlastnímu jadernému zbrojení“. Přesto, že Soul trvá na tom, že ponorka jaderné zbraně nést nebude.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un nicméně už v roce 2021 představil pětiletý plán, v rámci nějž začala jeho země stavět vlastní jadernou ponorku. Dokončena by měla být ještě letos. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí mezitím vyzval k opatrnosti a zdrženlivosti.

