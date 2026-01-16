Jihokorejský exprezident dostal pět let vězení. V dalším procesu mu hrozí trest smrti

Autor: ,
  8:57
Jihokorejský soud v pátek odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače. Ten se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek byl zveřejněn v přímém přenosu. Exprezidentovi kvůli obvinění ze vzpoury hrozí i trest smrti.

Exprezidentův právník už informoval, že se jeho klient odvolá.

Proces s pětašedesátiletým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se blíží ke konci. Nynější rozhodnutí je prvním rozsudkem proti Jun Sok-jolovi v osmi trestních procesech.

Jižní Korea pokukuje po vlastních atomových ponorkách. Mohlo by jí to vyjít

Exprezident byl také shledán vinným z falšování úředních dokumentů a nerespektování právních kroků vztahujících se na vyhlášení stanného práva. V souvislosti s ním je Jun obviněný ze vzpoury, za což mu hrozí až trest smrti.

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9. července 2025)
Demonstrant drží transparent se sloganem na podporu bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. (16. ledna 2026)
Skupina demonstrantů se shromáždila na podporu bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola, když autobus, který ho vezl, přijíždí k soudu v Soulu. (16. ledna 2026)
Skupina demonstrantů se shromáždila na podporu bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. (16. ledna 2026)
15 fotografií

Tu pro prokuratura navrhuje navzdory tomu, že Jižní Korea podle organizace na ochranu lidských práv Amnesty International patří k zemím, které absolutní trest prakticky nevyužívají. Naposledy tam byl člověk popraven v prosinci 1997.

Jihokorejská prokuratura chce deset let vězení pro exprezidenta, bránil se zadržení

Politická krize v Jižní Koreji vypukla 3. prosince 2024, když Jun vyhlásil stanné právo. Krok zdůvodnil údajnými sympatiemi opozice vůči Severní Koreji a protistátní činností opozičních představitelů.

Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovi postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci pak Juna 14. prosince zbavili pravomocí a ústavní soud ho loni 4. dubna odvolal z funkce.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Venezuela propustila Čecha viněného z intrik proti Madurovi. Letí pro něj speciál

Aktualizujeme
Jan Darmovzal

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala, oznámil ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Česko do latinskoamerické země vyslalo letadlo, které ho přiveze zpět do vlasti....

16. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:51

Nová koalice chce v parlamentu zastavit růst sociálních odvodů u OSVČ

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (13. ledna 2026)

Zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných bude v pátek projednávat Sněmovna. Poslanci nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě a vláda Andreje Babiše budou prosazovat...

16. ledna 2026,  aktualizováno  9:50

Poslanci jednají o usnesení, ať prezident dodržuje Ústavu při jmenování ministrů

Přímý přenos
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24....

Spor o nejmenování Filipa Turka zaměstnává poslance. Sněmovna začala své jednání projednáváním návrhu usnesení ke jmenování členů vlády, prosadil to ministr za Motoristy Boris Šťastný. „Nemáme...

16. ledna 2026  9:42

Prezident Pavel dorazil do Kyjeva. Setká se se Zelenským

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. Vlakem ráno přicestoval do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se v...

16. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  9:38

S Hřibem už ani omylem. Portlík o cestě do vedení ODS i přístupu k Babišovi

Premium
Kromě celostátního vedení ODS bude Tomáš Portlík (ODS) usilovat i o pozici...

Do vedení ODS se hlásí starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Plánuje, že bude krýt záda Martinu Kupkovi a od podzimu chce řídit i celé hlavní město. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil také o budoucnosti...

16. ledna 2026  9:30

Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců

Pracovníci ostrahy brutálně týrali lidi bez domova

Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal vězením dva ze tří členů ostrahy obchodního domu v centru města, kteří podle policie bezdůvodně napadali a týrali bezdomovce. Hlavnímu aktérovi soud uložil pět let...

16. ledna 2026  9:06

Jihokorejský exprezident dostal pět let vězení. V dalším procesu mu hrozí trest smrti

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9....

Jihokorejský soud v pátek odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače. Ten...

16. ledna 2026  8:57

Zdechovský se omluvil za humorný obrázek. Pozdě, ale přece, reagoval advokát

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se v noci na pátek na síti X omluvil advokátovi Petru Němcovi za to, že šířil na sociálních sítích humorný obrázek s jeho profesní podobiznou ve volební...

16. ledna 2026  8:14

Slovenský premiér Fico navštíví Trumpa v jeho sídle na Floridě

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Premiér Slovenska Robert Fico se při návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval úřad slovenské vlády.

16. ledna 2026  7:35,  aktualizováno  7:42

Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít historický přínos pro obě strany. Na úvod pátečního setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem to v Pekingu řekl kanadský premiér...

16. ledna 2026  7:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Banky poskytly loni hypotéky za 406 miliard korun. Jde o druhou největší cifru za 30 let

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v ČR, nejvyšší byl v roce...

16. ledna 2026

Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok...

16. ledna 2026  6:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.