Jihokorejský exprezident dostal pět let vězení. V dalším procesu mu hrozí trest smrti

Exprezidentův právník už informoval, že se jeho klient odvolá.
Proces s pětašedesátiletým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se blíží ke konci. Nynější rozhodnutí je prvním rozsudkem proti Jun Sok-jolovi v osmi trestních procesech.
Exprezident byl také shledán vinným z falšování úředních dokumentů a nerespektování právních kroků vztahujících se na vyhlášení stanného práva. V souvislosti s ním je Jun obviněný ze vzpoury, za což mu hrozí až trest smrti.
Tu pro prokuratura navrhuje navzdory tomu, že Jižní Korea podle organizace na ochranu lidských práv Amnesty International patří k zemím, které absolutní trest prakticky nevyužívají. Naposledy tam byl člověk popraven v prosinci 1997.
Politická krize v Jižní Koreji vypukla 3. prosince 2024, když Jun vyhlásil stanné právo. Krok zdůvodnil údajnými sympatiemi opozice vůči Severní Koreji a protistátní činností opozičních představitelů.
Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovi postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci pak Juna 14. prosince zbavili pravomocí a ústavní soud ho loni 4. dubna odvolal z funkce.