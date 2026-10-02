Dlouhý provaz z vraků. Americkou dálnici zablokovala v mlze obří hromadná nehoda
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl
Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...
Chroptěla, strhala ze sebe prostěradlo. Svědci popsali průběh zpackané popravy
Americká vražedkyně Christa Pikeová mumlala, chroptěla a těžce dýchala ještě hodinu poté, co jí při neúspěšné popravě v Tennessee podali dvě dávky smrtící látky. Žena neztratila vědomí a skončila v...
Turek se omluvil Hnutí Duha za výrok o parazitech. Satisfakce, reagoval spolek
Poslanec za Motoristy sobě Filip Turek se omluvil neziskové organizaci Hnutí Duha za to, že je označil za parazity. Turek v omluvě zmínil, že jeho tehdejší výrok se nezakládal na pravdě a byl...
U letiště v Klatovech spadl parašutista, přes úsilí záchranářů podlehl zraněním
Všechny složky záchranného systému zasahovaly v pátek dopoledne u letiště v Klatovech. Podle prvotních informací se tam při pádu zranil parašutista. Jeho zranění byla ale natolik vážná, že mu...
Cesta na Island i termín u lékaře. Část opozice vynechala hlasování o nedůvěře
Vláda Andreje Babiše ve čtvrtek hladce udržela důvěru Poslanecké sněmovny, od začátku bylo jasné, že opozice nemá dost hlasů proti. Současnému kabinetu však pomohla taky absence devíti opozičních...
Trump chce uchránit Oválnou pracovnu od demolice. Jeho zlaté úpravy mají zůstat
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že mu Tajná služba doporučila zbourat Oválnou pracovnu v Bílém domě a postavit novou. Návrh vyloučil s tím, že naopak hledá způsob, jak trvale uchovat...
Nález těla u skládky ve Frýdku-Místku. Policie zjišťuje, zda jde o pohřešovanou ženu
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku je možná u konce. Podle neoficiálních informací našla policie tělo v rozkladu v lese u skládky. Policie totožnost zatím...
Rusové se zaměřili na klíčový most v Kyjevě, Ukrajinci zasáhli rafinerii ve Volgogradu
Ukrajinská armáda v noci na pátek podnikla rozsáhlý dronový útok na průmyslovou infrastrukturu ve Volgogradské oblasti. Jeden z dronů způsobil požár ve výškovém obytném domě ve Volgogradu. Ruská...
Zakopl před královnou, nepoznal Bushe. Havlův dvorní fotograf vzpomíná
„Existuje něco jako ne-náhoda. Osud, chcete-li,“ uvažuje v rozhovoru pro iDNES.cz Tomki Němec. Ve svých šestadvaceti letech se stal osobním fotografem Václava Havla. Během porevolučních let s ním...
Nová stanice metra bude stát čtyři miliardy. Město ji chce dokončit v předstihu
Dopravní podnik vyhlásil zakázku na zhotovitele stavby stanice metra D Libuš. Chce ji postavit do roku 2032. Dodavatel bude muset mimo stanici realizovat i povrchové úpravy okolí. DPP ukázal možnou...
Dlouhý provaz z vraků. Americkou dálnici zablokovala v mlze obří hromadná nehoda
Přes šedesát řidičů ve čtvrtek havarovalo na americké dálnici I-95 v Jižní Karolíně. Nejméně jedenáct lidí utrpělo zranění, záchranné služby je museli ošetřit na nejbližší hasičské stanici. Jednoho...
Není žádné co by kdyby. Dívejme se dopředu, říká lídr hnutí ANO Trojan
Dnes brněnský lídr hnutí ANO Václav Trojan zastává téměř tři desítky funkcí, ať už těch akademických, profesních, nebo politických. K plnoúvazkovému postu poslance teď usiluje i o křeslo primátora...
Při požáru rodinného domu zemřel člověk, další tři lidé se zranili
Při nočním požáru rodinného domu v Liberci zemřel člověk. Další tři lidé se zranili. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu.
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...