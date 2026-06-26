Jihoafrický internet už týdny zaplavují hrozivá videa mužů s holemi pochodujících jako vojenské jednotky a skandujících, že migranti, kteří včas nevypadnou ze země, uvidí. Ultimátum bylo stanoveno na 30. června. To je příští úterý.
Hrozba je jasná, už teď je několik cizinců mrtvých. Většinou ubitých holemi. Jeden člověk byl ukamenován.
Byty migrantů obcházejí skupinky energických mladých svalnatců – opět s holemi – a nabádají nájemníky, aby do konce měsíce opustili Jihoafrickou republiku a vrátili se domů.
Výsledkem je třeba neustálá vysoká nezaměstnanost Jihoafričanů, protože proč je platit, když za polovinu jde najmout gastarbeitry.