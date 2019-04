Pytláka nosorožců zabil slon a sežrali lvi. Zbyly z něj jen kalhoty a lebka

Policista Leonard Hlathi podle britského deníku The Guardian uvedl, že se skupina mužů 1. dubna vydala do parku, aby ulovila nosorožce, „když jednoho z nich najednou napadl slon a zabil ho“.

„Jeho komplicové tvrdí, že jeho tělo odnesli k silnici, aby ho tam kolemjdoucí našli. Pak zmizeli,“ říká Hlathi s tím, že se sešli s rodinou a vše jí řekli.

Správa parku v prohlášení informovala, že se ostatky pytláka podařilo na základě informací od pytláků po několikadenním pátrání najít 4. dubna v oblasti nazývané Krokodýlí most. Zbylo z něj jen málo - lebka a pár kalhot. Rodina mrtvého se i tak mohla smířit s jeho smrtí, dodala správa parku. Čtyři komplice pytláka si rovnou odvedla policie.

Výkonný ředitel Krugerova parku Glenn Phillips vyjádřil pytlákově rodině upřímnou soustrast, zároveň však upozornil, že rozhodně není rozumné vstupovat do areálu nelegálně a bez doprovodu. „Park skrývá mnoho nebezpečí a tento incident je toho důkazem,“ dodal



V Jižní Africe nejde o první takový případ. Loni v červenci například lvi v parku Sibuya rozcupovali a sežrali dva muže podezřelé z pytlačení. Pravděpodobně také lovili ohrožené nosorožce.



V Jihoafrické republice dnes žije asi 20 tisíc nosorožců, tedy více než 80 procent světové nosorožčí populace. A poptávka po rozích nosorožců je stále obrovská.

O víkendu pak hongkongské letištní úřady zabavily největší úlovek nosorožců za posledních pět let.



„Aktuální cena rohu se pohybuje od 15 tisíc do 50 tisíc dolarů. Pytláci vidí značku dolaru. Je to dražší než zlato a kokain, a poptávka tak žene tyto pytláky,“ uvedl pro americký deník The New York Times zakladatel iniciativy Texas Christian University Rhino Initiative Michael Slattery.

Aby pytláci dostali zaplaceno co nejvíce, musí přinést celý roh. To však znamená, že musí zvíře zabít. Zpravidla ho omámí, useknou mu roh a nosorožec pak vykrvácí.