V JAR kvete obchod s odstřelem lvů, zájemci si mohou vybrat konkrétní zvíře

20:19 , aktualizováno 20:19

Bohatí lovci si mohou přes sociální síť WhatsApp vybrat konkrétního lva, kterého si přijedou zastřelit do Jihoafrické republiky. Ceny za odstřel zvířete přesahují jeden milion korun, a to v závislosti na jeho hmotnosti či hřívě. Vyplývá to z vyšetřování britského filantropa, podle něhož tu chová lvy kvůli odstřelu nebo kostem asi 200 farem.