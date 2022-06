Putina děsí jiskra demokracie, řekl Scholz. Mariupol je bez vody na prahu smrti

Ruský prezident Vladimir Putin má strach, že „jiskra demokracie“ přeskočí do jeho země. V pondělí to řekl německý kancléř Olaf Scholz v souvislosti se vstupem Ukrajiny do Evropské unie. Asi 100 tisíc obyvatel ukrajinského Mariupolu, kteří zůstali ve městě, je na hranici smrti kvůli nedostatku vody. Rusové ji vydávají jednou týdně, uvedl starosta Vadym Bojčenko.