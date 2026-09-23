Ruský vrtulník podle polské armády narušil vzdušný prostor Polska na několik desítek sekund. Jak závažný je takový incident a čím se liší od předchozích projevů kremelské hybridní války?
Je to po dlouhé době poprvé, kdy do vzdušného prostoru NATO vlétlo něco pilotovaného, to znamená něco ovládané člověkem. Doteď to byly jenom drony nebo rakety. To se Rusové vždycky mohli vymluvit na to, že to přeletělo z Ukrajiny. Teď už je to ale jasné narušení vzdušného prostoru a dává to vzpomenout na to porušení vzdušného prostoru nad Tureckem, které se stalo před pár lety.
Dá se předpokládat, že Rusové při takové akci odposlouchávají polské vojenské komunikace. Tohle všechno bylo určitě připravené.