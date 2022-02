Rusové podcenili morálku Ukrajinců, říká Šedivý. Masivní útok teprve čeká

Jiřího Šedivého na válce mezi Ruskem a Ukrajinou nejvíc překvapily dvě skutečnosti.

„Předně se Ukrajinci brání velmi dobře, promyšleně a hlavně s entuziasmem. A za druhé jsem překvapen nesprávnými plánovacími kroky a součinností ruské armády. A to je dnes stojí hodně lidských obětí i ztrát na technice.“

Generál si myslí, že Rusové podcenili morálku Ukrajinců. „To svědčí o tom, že nejsou schopni se dostat do blízkosti Kyjeva, kam směřoval pravděpodobně jejich hlavní úder. Nedostali se ani přes Charkov, kde je víc procent ruské populace.“

Podle bývalého náčelníka generálního štábu je překvapivé, že Rusové předvádějí starý statický způsob boje, který se podobá taktice 2. světové války. Přitom mají kvalitní techniku, silné vrtulníkové letectvo k provedení taktických vzdušných výsadků, disponují i lehkou technikou k provedení hlubokých útoků.

To ale zatím nepředvedli a místo toho se vysilují bojem v Charkově. Podle něj útočníci špatně vyhodnotili stav ukrajinské společnosti a také toho, co mohli reálně od obránců očekávat.

„Zároveň se děje totéž, co se už dříve stalo Sovětskému svazu v Afghánistánu a následně i poté v Čečensku, tedy že poslali do boje vojáky základní služby. A to je nemyslitelná věc. Ukazuje se to na těch různých krátkých šotech, kde jsou představováni zajatí ruští vojáci. Ti nemají morálku jako Ukrajinci. Navíc často nevědí, kam vlastně přišli a za jakým účelem,“ popisuje situaci generál.

Zároveň ale upozorňuje, že Rusko skutečně disponuje obří armádou, která by mohla použít mnohem agresivnější formy boje včetně bombardování. „Rusové mají obrovský potenciál. Jak v letectvu, tak v dělostřelectvu a raketovém vojsku.“

Putin zatím vyčkává s brutálním útokem

„Ale zdá se mi, že zatím opravdu nechtěli provést masivní, velmi výkonné útoky, při kterých dojde k likvidaci zalidněného území, případně k masovému zabíjení ukrajinských obránců. Ale myslím si, že teď se k tomu vrátí a do této situace se dostaneme,“ varuje generál Šedivý.

Podle něj je z reakce Ukrajinců překvapený i samotný prezident Vladimir Putin. „Asi si představoval, že Ukrajinci budou ruskou armádu vítat, budou vojákům mávat, přinášet chléb a sůl. Ale děje se pravý opak.“

„A je tu ještě jeden aspekt, který Putin nepředpokládal. A to je velmi jednotná odezva mezinárodního společenství. Právě ta bude brzdit Rusy v tom, aby nepoužili ty nejbrutálnější metody válčení, tedy opravdu těžké zbraně.“

Ale i na tyto metody se podle Šedivého musíme připravit. „Ze záběrů, které vidíme z fronty, lze rozeznat těžké dělostřelectvo, velkorážní 200milimetrové minomety, samozřejmě velký počet obrněné techniky, tanků. Ale v bojích ve městech zatím vidíme jen lehká vozidla. Takže až se dokončí obchvat Kyjeva, možná i Charkova, lze předpokládat, že Rusové skutečně, pokud se jim nepodaří do Charkova a do Kyjeva proniknout, spustí tu velmi těžkou bitvu s těžkými zbraněmi.“

Podle Šedivého touto taktikou zřejmě ovládnou otevřený terén. Problém nastane ve městech. Pokud je budou chtít Rusové skutečně ovládnout, budou muset použít nejtěžší techniku, což přinese obrovské ztráty na životech.

Vagnerovci jsou zoufalým krokem

Jiří Šedivý se v Rozstřelu vyjádřil i k tomu, že v oblasti Kyjeva působí 400 ruských žoldáků, kteří mají na příkaz Kremlu zavraždit prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ministry, a připravit tak půdu pro převzetí kontroly nad metropolí Kyjevem.

Soukromá milice, která je známá pod názvem Vagnerova skupina, už v minulosti působila ve službách Kremlu například v Mali, v Sýrii nebo v Libyi. „Tohle je zoufalý krok. Zatím se Rusům nepodařilo dostat do vládní čtvrti a zajmout prezidenta a jeho ministry speciálními průzkumnými oddíly, které do Kyjeva pronikly.“

„To jsou skutečně lidé, kteří si válčení a bojování vybrali jako svůj životní styl. Jsou velmi krutí, vrazi na špinavou práci, kterou dostávají často i od Putina. Ale Putin pozval i Kadyrovovu speciální čečenskou gardu. To jsou islámští radikálové, kteří se chovají stejně bezohledně jako Islámský stát,“ upozorňuje Šedivý.

Podle něj sice byla část těchto zabijáků, včetně jejich velitele, zlikvidována. „Ale kdyby došlo ke střetu s těmito bojovníky, tak by Ukrajincům šlo opravdu doslova o život.“

Vagnerovci jsou podle Šedivého vážným bezpečnostním problémem, který bude v budoucnu muset mezinárodní společenství řešit. Tato soukromá milice totiž nepodléhá platné válečné legislativě a často si beztrestně dělá, co chce.

Opatrně se členstvím v EU a NATO

A jak se generál Šedivý staví k urychlenému přijetí Ukrajiny do EU a NATO? „Vím, že ukrajinský prezident velmi tlačí na to, aby se jeho země stala členem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Ale to není jen otázka toho, jestli někdo umí bojovat a jestli je hrdina.“

„To jsou věci, které jsou spojené se změnou zákonů, změnou ekonomiky, připraveností společnosti. A to si myslím, že by si měli představitelé Ukrajiny uvědomit a netlačit na EU a NATO. Stát se členy těchto organizací jen proto, že bojují za svůj národ?“ ptá se bývalý náčelník generálního štábu.

„Jistě, bojují správně a dobře,“ míní Šedivý. „Ale je třeba si připomenout, že po vstupu do EU ztratily například pobaltské státy nebo Rumunsko a Bulharsko velkou část obyvatel, kteří odešli do střední nebo západní Evropy. Takže místo 40 milionů by pak mohla mít Ukrajina třeba pouze 35 milionů obyvatel.“

Rozdělí se Ukrajina na proevropskou západní a proruskou východní část? Budou úspěšná jednání Ruska a Ukrajiny na hranicích s Běloruskem? A je Česko připravené na případnou bezpečnostní hrozbu z východu? I na tyto a další otázky odpovídal Jiří Šedivý v pondělním Rozstřelu.