Měsíce ve vazbě. Čech viněný z pašování migrantů se dočká nového rozsudku

Sagan zůstává momentálně ve vazbě. Podle svého právníka je na samotce, přístup k venkovnímu světu má jen minimální.

„Po zdravotní stránce je na tom asi dobře, nicméně nese velmi psychicky těžce skutečnost, že byl odsouzen jako nevinný člověk. Stále se s tím nemůže smířit, několikrát mi opakoval, že pro něj bylo velmi důležité podat si odvolání, byť by měl ve věznici zůstat déle,“ uvedl Saganův právní zástupce Ladislav Drha. „Chtěl, aby tu záležitost projednal odvolací soud a aby byl zproštěn obžaloby.“



„Situaci vzhledem k okolnostem, kdy může být odsouzen i nevinný člověk, snášíme velmi špatně. Stále doufáme, že rozhodnutí bude pozitivní,“ doplnila iDNES.cz Saganova přítelkyně Gabriela Kotoučková.



Odvolací soud projednal případ Jiřího Sagana na začátku ledna. Přestože byl Sagan v loňském roce odsouzen k roku a půl ve vězení, nově státní zástupce navrhl zvýšit trest na dvouleté vězení.

„Žádný hlubší důvod v navýšení trestu není. Je to v podstatě o tom, že státní zástupce už v rámci prvního stupně navrhoval nějaký vyšší trest, nevybavuji si přesně tu sazbu, vyhověno mu ale nebylo. Ve Francii se kombinuje odnětí svobody a zákazu vstupu na francouzské území. To, co mu navrhují nyní je podle mého názoru více to, o čem si státní zástupce myslí, že by tomu soud mohl vyhovět. Je to určitá kombinace - hra čísel,“ řekl Drha.

Sagan od začátku tvrdí, že je nevinný a o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Běženci mu prý do návěsu vlezli, když spal. I Iráčané během vyšetřování uvedli, že do boxu vlezli bez Saganova vědomí během jeho přestávky na parkovišti, které leží sedmdesát kilometrů od Calais.

Soud tomu nicméně neuvěřil. Kromě trestu odnětí svobody vyměřil Saganovi také dvouletý zákaz vstupu na území Francie. U odvolacího soudu požaduje obžaloba zákaz vstupu na čtyři roky.



Odsouzený Čech původem z Kladna žije s rodinou ve Španělsku a pracuje pro španělského dopravce Transmanolet. V případě zákazu vstupu do Francie by tak zřejmě přišel i o práci u svého zaměstnavatele. Dovoz a vývoz Španělska totiž vždy putuje přes francouzské území.

Jak může čtvrteční rozhodnutí francouzského soudu dopadnout, nechtěl Saganův právní zástupce komentovat. Nevyloučil nicméně, že v případě, že soud rozhodne v neprospěch jeho klienta, využijí se například mimořádné nápravné prostředky v rámci Francie.

Sagan není jediný

Případem Jiřího Sagana se zabývá od začátku i český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), podle kterého nemá francouzská justice proti Saganovi žádné důkazy. V této záležitosti apeloval i na samotného francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v několika dopisech.

„Pan prezident mi už dříve odpověděl s tím, že děkuje a že nebude do věci zasahovat, nicméně bere ty věci, které jsem v dopisech popsal, velmi vážně a obrátí se na francouzské ministerstvo spravedlnosti,“ uvedl pro iDNES.cz europoslanec.



Politik také připomněl, že partnerka českého řidiče, Gabriela Kotoučová, má rakovinu a vzhledem k tomu, že Sagan je ve vazbě, musela svou léčbu přerušit.

„Po celou dobu jsme s panem Saganem a jeho rodinou v kontaktu. Kvůli tomu, že je pan Sagan zavřen, se léčba jeho partnerky přerušila a její stav není příliš dobrý. Nemá vlastně peníze na to, aby svůj léčbu dál platila,“ popsal Zdechovský.

„Pevně věřím, že bude osvobozen. Ty důkazy v jeho prospěch jsou jednoznačné. Pokud bude odsouzen, tak přestanu věřit v právní řád Francie,“ dodal.



Zdechovský již dříve kvůli Saganovi oslovil i českého ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. „Jako člen české vlády však do věci vedené francouzským nezávislým soudem vstupovat nemohu, podobně jako cizí politici nemohou vstupovat do řízení před našimi soudy,“ vyjádřil se ministr.

Saganův případ není ojedinělý. V létě loňského roku například řidiči kamionu Tomáši Němcovi přišla z Británie výzva, aby zaplatil pokutu ve výši 250 tisíc korun. Britská policie totiž v jeho návěsu objevila čtrnáct běženců a obvinila ho z pašování lidí. Celníci mu již dříve odepřeli vstup do země.

Podobný incident se stal také loni v srpnu, kdy britská policie v návěsu českého řidiče Petra Hubacze objevila čtyři pákistánské migranty. Také jemu zakázala vstup do země.