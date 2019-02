Češi zaplatili právníka řidiči, kterého Francouzi vězní za pašování migrantů

„Přispělo neuvěřitelných 215 lidí, kteří darovali dohromady 234 110 korun,“ uvedla Dana Nekvindová, babička dcery pana Sagana, která transparentní účet na Saganovo jméno založila a údaje z internet-banky pravidelně sdílí na sítích. Jiří Sagan původně sháněl částku ve výši 5 tisíc euro, tedy přibližně 130 tisíc korun českých.

Dana Nekvindova (Facebook) ahoj skvělí a úžasní lidičky, naše řady se rozšířily a je nás 215. Díky Alena Parolková, Smetanka Martin, Eva Junková, Vávra David, Lukeš Petr máme na účtě 234.110 Kč. Kdyby měl Jirka Sagan možnost vidět tyto informace, tak se složí. Ale jeho rodina to ví a je dobře, že jim tímto říkáme, že v tom nejsou sami a že děláme co můžeme. Už aby spořitelna zveřejnila účet, abyste se mohli všichni podívat jak jste bezkonkurenčně bezva. DÍKY, DÍKY, DÍKY, DÍKY, DÍKY To se mi líbí Komentáře

Podle přítelkyně Sagana Gábiny Kotoučkové bude českého řidiče u nejvyššího soudu zastupovat jeden z právníků francouzské advokátní kanceláře Lyon-Caen.



„Za tuto novou naději jsem proto všem nevýslovně vděčná, člověk hned vše líp zvládá, když ví, že to dál bude v těch nejlepších možných rukách a ne jen u nějakého ex offo právníka. Na toho bychom vzhledem k naší finanční situaci sice měli nárok, ale bylo nám z několika míst potvrzeno, že by to Jirku domů dřív nedostalo,“ doplnila.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) se celé problematice mezinárodních řidičů a migrantů věnuje i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„Probíhá velmi konstruktivní komunikace s panem ministrem Petříčkem, který se také snaží panu Saganovi pomoci. Vše nasvědčuje tomu, že se nám společně podaří pohnout i se situací, kdy jsou za vniknutí migrantů do vozu sankcionováni řidiči, ačkoliv prokazatelně dodrželi všechna předepsaná bezpečnostní opatření, neměli úmysl pašovat lidi a o běžencích ve voze nevěděli,“ uvedl Zdechovský.

V červenci 2018 objevili francouzští policisté v Calais 15 Iráčanů v chladícím boxu kamionu Jiřího Sagana, který pracoval pro španělského dopravce Transmanolet. Řidič tehdy skončil ve vazbě a v říjnu loňského roku jej potrestal soud osmnácti měsíci vězení a zákazem vstupu do Francie na dva roky.

Na konci ledna 2019 odvolací soud trest zpřísnil na dva roky ve vězení a k tomu čtyřletý zákaz vstupu na francouzské území.



Sagan od začátku tvrdí, že je nevinný a že o migrantech v kamionu nic nevěděl. Běženci mu prý do návěsu vlezli, když spal. I Iráčané během vyšetřování uvedli, že do boxu vlezli bez Saganova vědomí během jeho přestávky na parkovišti, které leží sedmdesát kilometrů od Calais. Francouzský soud tomu nicméně neuvěřil.