Trump opakuje ruskou propagandu, Evropa ho nezajímá, říká amerikanista

Zaskočilo vás, jak přestřelka mezi Trumpem a Zelenským vygradovala? Jde o dosud nejsilnější kritiku ze strany amerického prezidenta.

Je to nejsilnější kritika, ale není první. Překvapivé ale je, že americký prezident opakoval téměř doslovně to, co říká ruská propaganda. Ať už to bylo tvrzení, že Zelenského podporují čtyři procenta Ukrajinců, což je převzato přímo z ruských zdrojů (podle únorového průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyjádřilo důvěru v Zelenského 57 procent Ukrajinců, pozn. red.) nebo tvrzení, že jde o nelegitimního prezidenta a diktátora, protože v zemi se nekonaly volby. To je něco, co tvrdí Rusové od chvíle, co Zelenskému loni v květnu vypršel mandát.

Nezdá se, že by Evropa v očích americké administrativy měla nějaké zvláštní postavení a byla vnímána skutečně jako důležitý spojenec.