RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Pokud Rusko po parlamentních volbách přistoupí k nové mobilizaci, obrázky dlouhých kolon mužů prchajících ze země jako na podzim roku 2022 se podle novináře Jiřího Justa už pravděpodobně opakovat nebudou. Kreml se z první mobilizace poučil a své občany potřebuje nejen na frontě, ale také v ekonomice.
„Pokud bude vyhlášena nová mobilizace, tak Rusko využije všechny možnosti a celý svůj systém, aby maximálně zamezilo úprku mužů v mobilizačním věku do zahraničí,“ řekl Just v Rozstřelu.
Podle něj je ruský stát na případnou další mobilizaci po administrativní stránce připraven. Zda k ní skutečně dojde, však závisí na rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina. „Systém je připraven, byrokraticky bezesporu. Jestli mají dost zásob na ministerstvu obrany, to nevím. Ale připraven je,“ uvedl novinář žijící v Moskvě.
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Při částečné mobilizaci vyhlášené v roce 2022 uprchly podle Justa z Ruska stovky tisíc mužů. Dopady jejich odchodu země pociťuje dodnes. „Rusko na to stále doplácí, protože má nedostatek lidí nejenom na frontě, ale i v ekonomice,“ připomněl.
Proto nepředpokládá, že by Kreml při případném dalším povolávání mužů dovolil podobný exodus. „Troufnu si říct, že takové fronty jako v roce 2022 na hranici s Gruzií neuvidíme. Neuvidíme, jak ruští chlapi budou utíkat do Běloruska, z Běloruska třeba do Turecka nebo do Arménie,“ míní Just. Důvod je podle něj jednoduchý: „Systém skutečně tyto muže potřebuje a nechce je nechat jen tak proklouznout.“
Volby jako rituál
Samotné parlamentní volby přitom podle Justa v Moskvě téměř nejsou cítit. Ve městě lze sice zahlédnout výzvy k elektronickému hlasování či portréty kandidátů Jednotného Ruska, jinak ale atmosféra připomíná běžný život země ve válce.
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O hlavním výsledku navíc podle něj prakticky nikdo nepochybuje. „Že zvítězí Jednotné Rusko, to vědí všichni,“ řekl. Strana podle něj vítězí od roku 2003 a Rusové tuto skutečnost do značné míry přijímají jako danou. Zajímavější pro politicky aktivnější část společnosti je spíš to, kdo skončí druhý nebo jak dopadnou jednotlivé regionální souboje.
Drtivá většina Rusů podle Justa vnímá hlasování hlavně jako „rituál“. Skutečně protikremelskou stranu mezi účastníky voleb hledat nelze. „Všechny partaje, které se účastní voleb do dumy, jsou Kremlem povolené, tolerované,“ uvedl.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Výjimkou v politické debatě bylo pouze liberální Jabloko, které prosazuje ukončení války na Ukrajině. Právě tím podle Justa narušovalo jednotnou válečnou rétoriku ostatních stran a z voleb bylo vyloučeno.
„Kreml se rozhodl, že nechce vést tuto debatu,“ míní Just. Podle něj ruské vedení nechce v době, kdy válka stále citelněji zasahuje i samotné Rusko, otevírat veřejnou diskusi o jejím ukončení. „Vladimir Putin a ruský stát potřebují tuto válku vyhrát. Nechce ji zastavit, chce ji vyhrát,“ popsal svůj pohled.
Válka dorazila k pumpám
Dopady války jsou přitom podle Justa stále viditelnější i v každodenním životě. Jako příklad uvádí problémy s pohonnými hmotami po ukrajinských útocích na ruské rafinerie.
„I my tady v Moskvě stále máme problém s benzinem. Některé pumpy jsou pořád zavřené,“ popsal. Situace podle něj není tak dramatická, jak někdy působí na videích na sociálních sítích, přesto se už stala součástí běžného života. Rusové musí hledat čerpací stanice, kde palivo je, případně čekat ve frontách.
Ani tato nespokojenost se však podle něj ve volbách zásadně neprojeví. Ruský volební systém podle Justa není nastaven tak, aby jeho prostřednictvím občané výrazně artikulovali nespokojenost.
Putin je přesto před hlasováním nezvykle aktivní. Just to vysvětluje mimo jiné snahou dodat systému legitimitu. Ruský prezident vyzývá občany k účasti a cestuje po regionech. Podle Justa to může ukazovat, že „kontrola společnosti není tak absolutní, jak by si v Kremlu přáli“.
Pro řadu Rusů tak nemusí být nejdůležitější otázkou, kdo po volbách obsadí křesla ve Státní dumě. Mnohem citelnější může být to, zda po hlasování přijde další mobilizace – a zda tentokrát vůbec dostanou možnost před ní ze země prchnout.