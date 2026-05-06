RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Ruská propaganda samozřejmě nemluví o neúspěších. Nemluví o tom, že ofenziva, která probíhala více než rok a půl, se na přelomu zimy a jara pozastavila,“ řekl Just v Rozstřelu z Moskvy.
Podle něj divák ruské televize slyší přesný opak. „Slyší, že ruská armáda osvobodila další ukrajinské území, že postoupila a že ukrajinští fašisté, nacionalisté a ozbrojenci utrpěli velké ztráty. Je to iluze a jiná realita,“ popsal.
Mrtví vojáci z obrazovek mizí
Na otázku, zda se do ruských médií dostávají zprávy o ztrátách, problémech se zásobováním nebo umírajících ruských vojácích, odpověděl Just jednoznačně.
„Rusové ve válce neumírají. Alespoň tak, jak to podává ruská propaganda. Ta je zacílená jen na vítězství. Ruská armáda může jen postupovat dopředu a Ukrajinci mohou být jen vytlačováni z ruského území,“ uvedl.
Běžný Rus je podle něj s realitou války konfrontován jen výjimečně. „Pokud nemá příbuzného nebo známého, který bojuje na frontě, je uzavřen v bublině iluze, že všechno probíhá v pořádku,“ řekl Just.
Zároveň dodal, že velká část společnosti válku ani aktivně nesleduje. „Pro obyčejného Rusa to není téma každodenního života. Zajímá ho hlavně to, jak hluboko má do kapsy,“ dodal.
Dron v Moskvě? Lokální téma
Válka se podle Justa do Moskvy dostává pouze zprostředkovaně, případně prostřednictvím ojedinělých dronových útoků. Ani ty ale podle něj nedokážou zásadně změnit vnímání většiny společnosti.
„Nedávno do Moskvy po dlouhé době doletěl jeden ukrajinský dron. To je samozřejmě nepoměr proti Ukrajině, která od začátku roku čelila tisícům dronů,“ míní Just.
Dopad takového útoku je podle něj spíše lokální. „Obyvatelé poškozeného domu o tom samozřejmě mluví. Ale dokud nebude na Rusko létat sedm tisíc dronů za půl roku, nebudou válku pociťovat tak jako Ukrajinci,“ uvedl.
Ruská propaganda podle něj podobné útoky využívá k potvrzení vlastního narativu. „Je to podáváno jako ukrajinský terorismus. Ruská armáda pak podle propagandy na tento terorismus odpovídá,“ vysvětlil.
Přestože sankce a válka dopadají na ekonomiku, Rusko podle Justa rozhodně nepřipomíná zemi s obchody s prázdnými regály. Západní zboží se dá stále sehnat, ceny však rostou.
„Regály jsou pořád plné, to se nemění. Ceny ale samozřejmě rostou a promítá se to do nákupního košíku. Lidé šetří,“ popsal.
Viditelným symbolem chudnutí je podle něj rozšiřování diskontní sítě Čižik. „Je to obchodní síť pro méně majetné. Prodávají se tam levnější potraviny, často z palet, aby se šetřilo i na regálech. Ruku v ruce s tím jde nižší kvalita,“ řekl.
Kreml vypouští páru
V Rusku se podle Justa objevují i kritické hlasy. Neznamená to však, že by režim ztrácel kontrolu. Spíše podle něj sám dovoluje omezené „vypouštění páry“. „Rusko zažívá řadu problémů a společnost to cítí. Panuje tu taková havlovská blbá nálada. Rusové jsou nespokojeni s restrikcemi a s postojem režimu vůči téměř čemukoliv,“ řekl.
Kritika je však podle něj povolená jen do určité míry. „Systémová opozice v čele s komunisty nebo populární influenceři mohou něco říct. Ale když chtěli aktivisté v regionech uspořádat nepovolený protest proti omezování internetu, dostali deset až patnáct dní vazby,“ upozornil.
Revoluční nálady podle něj určitě nehrozí. „Rusové jsou v současné chvíli ochotni protestovat maximálně tím, že podepíšou online petici. To je vypovídající o celé situaci,“ dodal Just.
|
Putin se skrývá v bunkrech, bojí se puče. Kuchaře a fotografa sledují doma kamery
Zásadní problém podle Justa spočívá v tom, že ruská společnost si neumí představit jiný konec války než vítězství. „Rusové si přejí zvítězit, nedokážou si představit nic jiného. Až válka skončí, chtěli by, aby jim Vladimir Putin řekl: Vyhráli jsme.“
Jakýkoliv jiný výsledek by podle něj byl pro režim mimořádně nebezpečný. „Nikdo si nepřeje jen plichtu, kdy by válka skončila na nějaké hranici a Rusko nezískalo to, co Putin sliboval. Porážka by byla existenční problém pro současný režim a možná i pro současný ruský stát,“ uzavřel Just.