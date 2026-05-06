Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusové prostě ve válce neumírají. Tak zní ruská propaganda, říká z Moskvy Just

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Ruské invazní jednotky podle západních a ukrajinských dat poprvé po více než roce a půl utrpěly na frontě čistou územní ztrátu. V Rusku však podobné informace podle novináře žijícího v Moskvě a spolupracovníka Lidových novin Jiřího Justa prakticky nerezonují. Propaganda podle něj dál vytváří obraz úspěšného tažení.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ruská propaganda samozřejmě nemluví o neúspěších. Nemluví o tom, že ofenziva, která probíhala více než rok a půl, se na přelomu zimy a jara pozastavila,“ řekl Just v Rozstřelu z Moskvy.

Podle něj divák ruské televize slyší přesný opak. „Slyší, že ruská armáda osvobodila další ukrajinské území, že postoupila a že ukrajinští fašisté, nacionalisté a ozbrojenci utrpěli velké ztráty. Je to iluze a jiná realita,“ popsal.

Mrtví vojáci z obrazovek mizí

Na otázku, zda se do ruských médií dostávají zprávy o ztrátách, problémech se zásobováním nebo umírajících ruských vojácích, odpověděl Just jednoznačně.

„Rusové ve válce neumírají. Alespoň tak, jak to podává ruská propaganda. Ta je zacílená jen na vítězství. Ruská armáda může jen postupovat dopředu a Ukrajinci mohou být jen vytlačováni z ruského území,“ uvedl.

Ruský vládce Vladimir Putin
Lídr Komunistické strany Ruska Gennadij Zjuganov se účastní prvomájového shromáždění v Moskvě. (1. května 2026)
Ruský vládce Vladimir Putin
Ze zasažené budovy v ulici Mosfilmovské visí trosky po útoku ukrajinského dronu v Moskvě (4. května 2026)
20 fotografií

Běžný Rus je podle něj s realitou války konfrontován jen výjimečně. „Pokud nemá příbuzného nebo známého, který bojuje na frontě, je uzavřen v bublině iluze, že všechno probíhá v pořádku,“ řekl Just.

Zároveň dodal, že velká část společnosti válku ani aktivně nesleduje. „Pro obyčejného Rusa to není téma každodenního života. Zajímá ho hlavně to, jak hluboko má do kapsy,“ dodal.

Dron v Moskvě? Lokální téma

Válka se podle Justa do Moskvy dostává pouze zprostředkovaně, případně prostřednictvím ojedinělých dronových útoků. Ani ty ale podle něj nedokážou zásadně změnit vnímání většiny společnosti.

„Nedávno do Moskvy po dlouhé době doletěl jeden ukrajinský dron. To je samozřejmě nepoměr proti Ukrajině, která od začátku roku čelila tisícům dronů,“ míní Just.

Dopad takového útoku je podle něj spíše lokální. „Obyvatelé poškozeného domu o tom samozřejmě mluví. Ale dokud nebude na Rusko létat sedm tisíc dronů za půl roku, nebudou válku pociťovat tak jako Ukrajinci,“ uvedl.

Ruská propaganda podle něj podobné útoky využívá k potvrzení vlastního narativu. „Je to podáváno jako ukrajinský terorismus. Ruská armáda pak podle propagandy na tento terorismus odpovídá,“ vysvětlil.

Přestože sankce a válka dopadají na ekonomiku, Rusko podle Justa rozhodně nepřipomíná zemi s obchody s prázdnými regály. Západní zboží se dá stále sehnat, ceny však rostou.

„Regály jsou pořád plné, to se nemění. Ceny ale samozřejmě rostou a promítá se to do nákupního košíku. Lidé šetří,“ popsal.

Viditelným symbolem chudnutí je podle něj rozšiřování diskontní sítě Čižik. „Je to obchodní síť pro méně majetné. Prodávají se tam levnější potraviny, často z palet, aby se šetřilo i na regálech. Ruku v ruce s tím jde nižší kvalita,“ řekl.

Kreml vypouští páru

V Rusku se podle Justa objevují i kritické hlasy. Neznamená to však, že by režim ztrácel kontrolu. Spíše podle něj sám dovoluje omezené „vypouštění páry“. „Rusko zažívá řadu problémů a společnost to cítí. Panuje tu taková havlovská blbá nálada. Rusové jsou nespokojeni s restrikcemi a s postojem režimu vůči téměř čemukoliv,“ řekl.

Kritika je však podle něj povolená jen do určité míry. „Systémová opozice v čele s komunisty nebo populární influenceři mohou něco říct. Ale když chtěli aktivisté v regionech uspořádat nepovolený protest proti omezování internetu, dostali deset až patnáct dní vazby,“ upozornil.

Revoluční nálady podle něj určitě nehrozí. „Rusové jsou v současné chvíli ochotni protestovat maximálně tím, že podepíšou online petici. To je vypovídající o celé situaci,“ dodal Just.

Putin se skrývá v bunkrech, bojí se puče. Kuchaře a fotografa sledují doma kamery

Zásadní problém podle Justa spočívá v tom, že ruská společnost si neumí představit jiný konec války než vítězství. „Rusové si přejí zvítězit, nedokážou si představit nic jiného. Až válka skončí, chtěli by, aby jim Vladimir Putin řekl: Vyhráli jsme.“

Jakýkoliv jiný výsledek by podle něj byl pro režim mimořádně nebezpečný. „Nikdo si nepřeje jen plichtu, kdy by válka skončila na nějaké hranici a Rusko nezískalo to, co Putin sliboval. Porážka by byla existenční problém pro současný režim a možná i pro současný ruský stát,“ uzavřel Just.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Cizinec nezaplatil škodu za teroristický útok v pražských garážích, čelí proto exekuci

Kolumbijec si za žhářský útok na dopravní podnik odsedí osm let. Soud ho...

Šestadvacetiletý Kolumbijec, kterého soud poslal na osm let do vězení za teroristický útok v garážích pražského dopravního podniku (DPP), čelí exekuci. Ani po 11 měsících za mřížemi totiž nezaplatil...

6. května 2026  10:06

Speciální stroj hasičů strhl štít vyhořelé stodoly. Hrozilo, že spadne do silnice

Stodola na okraji Českých Budějovic začala hořet v pondělí odpoledne. (4....

Na okraji Českých Budějovic shořela v pondělí odpoledne stodola. Škoda se vyšplhala na tři miliony korun. Hasiči na rozebrání trosek povolali speciální techniku ze záchranného útvaru v Jihlavě,...

6. května 2026  10:03

Poslanci se přou o úpravu zákona, která by umožnila větší zadlužování státu

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09. (6. května 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před pokusem o...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  10:01

Rusové prostě ve válce neumírají. Tak zní ruská propaganda, říká z Moskvy Just

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Just, novinář, moskevský korespondent.

Ruské invazní jednotky podle západních a ukrajinských dat poprvé po více než roce a půl utrpěly na frontě čistou územní ztrátu. V Rusku však podobné informace podle novináře žijícího v Moskvě a...

6. května 2026

RECENZE: Román Vona není módní agitka. Petra Klabouchová je zručná spisovatelka

Petra Klabouchová

Sotva se na pultech knihkupectví ohřála její próza Duch Pankráce, je tu Petra Klabouchová s další knihou, románem pojmenovaným expresivně – Vona. A je to znovu text, který by se dal žánrově ukotvit...

6. května 2026  9:55

Razie proti mladým pravicovým extremistům v Německu. Nejmladšímu obviněnému je 16 let

Operační schopnost policejních elektromobilů v Bádensku-Württembersku prý...

Německá policie dnes brzy ráno podnikla razie proti pravicovým extremistům ve 12 ze 16 spolkových zemí. Podle generálního státního zastupitelství je v případu 36 obviněných, kteří čelí podezření ze...

6. května 2026  9:49

Dobrovolníci uklízejí zdarma byty lidem v krizi. Čekací listina je ale dlouhá

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

6. května 2026  9:48

VIDEO: Požár v nákupním centru u Teheránu. Zahynulo nejméně osm lidí, desítky zraněných

U íránského Teheránu hoří nákupní centrum, zemřelo několik lidí. (6. května...

Ve městě Andíše u íránského hlavního města Teheránu je v plamenech nákupní centrum. Podle místních médií zahynulo nejméně osm lidí a dalších 36 se zranilo. O požáru informovala íránská státní...

6. května 2026  9:45

Trump opět zaútočil na papeže: Myslí si, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování íránských jaderných zbraní. Dnes to napsal web Independent.

6. května 2026  9:37

Senátorům vadí, že za druhou funkci dostávají méně peněz. U soudu neuspěli

Soudkyně Veronika Křesťanová, předseda soudu Josef Baxa a soudkyně Kateřina...

Je správné, aby za dvě funkce dostávali politici různé, „pokrácené“ peníze? Na takovou otázku ve středu odpovídal Ústavní soud. Se stížností se na něj obrátila skupina senátorů, které se nelíbí, že...

6. května 2026,  aktualizováno  9:27

„Jděte do pr....,“ ujely nervy Fialovi z SPD v hádce o sjezd sudetských Němců

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Vulgárními slovy „jděte to pr....“ zakončil v noci šéf poslanců SPD a první místopředseda vládního hnutí Radim Fiala více než šest hodin trvající přetahovanou mezi poslanci, zda přijmou usnesení...

6. května 2026  9:20

Nové album Rolling Stones vyjde 10. července, podílel se na něm i Charlie Watts

Mick Jagger. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9....

Legendární britská rocková kapela Rolling Stones oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues (Cizí jazyky) bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou ve Velké Británii. Kapela...

6. května 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.