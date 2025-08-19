Stereotypy o Rusku nám dělají dobře, ono ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
„Rusko není totalita v čele s polonahým Putinem, jak se to na Západě často líčí. Je to autokracie, ale složitější,“ říká v Rozstřelu spolupracovník iDNES.cz v Moskvě Jiří Just. Podle něj ruská ekonomika nekrachuje, i když trpí sankcemi. Putin podle něj mír chce – ovšem jen takový, který bude vypadat jako jeho vítězství.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ruská média vykreslují Vladimira Putina jako vítěze, který přijel teď na americkou základnu na Aljašce a dostal vše, co chtěl. To, že mu nad hlavou létaly bombardéry a byla přítomná americká armáda, už nezmiňují. A i západní tisk psal o tom, že Putin přehrál Trumpa. Ruská propaganda to využívá,“ popisuje z Moskvy Jiří Just.

Podle něj běžní Rusové zatím zásadní krizi nepociťují. „Jsou jisté ekonomické problémy, o kterých mluví i šéfka centrální banky nebo ministr financí, ale inflace klesá. Obchody nejsou prázdné, lidé mají dostatek zboží. Nejhůř jsou na tom důchodci – 80 procent jejich penze padne na bydlení a jídlo. Ale i oni nějak přežívají,“ dodává.

„Putin chce vítězný mír“

Západ podle Justa často vnímá Rusko jen skrze stereotypy. „Máme Rusko ukotvené jako stát, který krachuje a vládne mu polonahý Putin na koni. Tyto obrazy jsou pro nás pohodlné, posilují naše ego. Ale realita je složitější. Rusko má jinou historickou zkušenost, jinou společnost, než je ta naše.“

Pravdivá zpráva o životě v Rusku. Obyvatel Moskvy popisuje, jak to vidí obyčejní lidé

Putin podle něj usiluje o mír, ale jen takový, který potvrdí jeho roli vítěze. „Chce se zapsat do dějin jako vojevůdce, který porazil Ukrajinu a Západ, který obnovil slávu Ruska. Mír pro něj musí být vítězný, jiný si nepřeje,“ zdůrazňuje Just.

Rozstřel: Jiří Just - Celý záznam
Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Just, novinář žijící v Moskvě
Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Just, novinář žijící v Moskvě
Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Just, novinář, moskevský korespondent.
13 fotografií

Ruská armáda je přitom podle něj vyčerpaná: „Ta profesionální, se kterou Putin začínal válku, už neexistuje. Dnes jsou to spíš žoldnéři, jako ze 17. století, kteří bojují za peníze. S takovou armádou nemůžete dobýt Berlín, to je nesmysl,“ dodává k varování vojenských expertů NATO, kteří míní, že Rusko během několika let bude schopné napadnout Evropu.

Důchodci mlčí, střední třída vydělává

Ačkoli právě důchodci nesou největší břímě drahoty, do ulic nevycházejí. „Oni žijí minulostí, nebudou demonstrovat. Když se jim zvýšil věk odchodu do důchodu, také mlčeli. Rusové volí Putina, protože je pro ně jistotou. Raději mají stát, který funguje alespoň nějak, než riziko nejistoty,“ vysvětluje Just.

Naopak ruská střední třída podle něj zatím netrpí tolik, jak by se čekalo. „Je to paradox sankcí. Firmy napojené na zbrojní výrobu dokážou lidi finančně udržet. Řada vzdělaných lidí utekla ze země, jiní byli mobilizováni, takže pracovní síla je potřeba. Střední třída si dokonce někdy finančně polepšila.“

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle něj se do ruské společnosti vrací sovětská symbolika i rétorika. „Stačí si pustit televizi: běží seriály ze Sovětského svazu. Putin je muž 20. století, nemá co nabídnout lidem 21. století. Vrací se k minulosti, protože rozpad SSSR považuje za nejhorší katastrofu. A symboly jako mikina s logem SSSR, kterou si oblékl ministr zahraničí Lavrov, to jen potvrzují,“ říká Just.

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

A jak lidé v Rusku hledí na budoucnost? „Jsou válkou unavení. Moje ruská tchyně se mě pravidelně ptá, kdy to skončí. Jenže zároveň chtějí, aby to byl vítězný konec. Nechtějí žít s pocitem, že Rusko prohrálo,“ uzavírá Just.

Jak je možné, že v Rusku zaznívají kritické hlasy k ekonomice, když ho považujeme za totalitní stát? Čím je způsobený nesoulad mezi tím, jak si Rusko představujeme u nás, a tím, jaká je skutečná realita? A jak moc je v Moskvě fyzicky přítomná válka – jsou vidět vojáci, invalidé, náborové plakáty nebo drony? I na to odpovídal v Rozstřelu Jiří Just z Moskvy.

Vstoupit do diskuse (185 příspěvků)

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Kima rozzuřilo vojenské cvičení Jižní Koreje a USA. Volá po jaderných zbraních

Severokorejský vůdce Kim Čong-un odsoudil vojenská cvičení Jižní Koreje a USA, která jsou podle něj provokací a ukazují na odhodlání spojenců rozpoutat válku. Zároveň slíbil rychlé rozšíření...

19. srpna 2025  10:52

Rusko v noci na úterý vyslalo na Ukrajinu 270 dronů, Ukrajinci zasáhli rafinérii

Sledujeme online

Rusko v noci na úterý vyslalo na Ukrajinu 270 dronů a deset raket, informovala dopoledne agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské letectvo. Jde o jeden z největších útoků v tomto měsíci a odehrál...

19. srpna 2025  6:27,  aktualizováno  10:26

Vietnam rozjel investice za bezmála padesát miliard dolarů, chce podpořit růst

Vietnamská vláda představila v úterý 250 nových investičních projektů v celkové hodnotě 48 miliard dolarů, v přepočtu tedy asi bilionu korun. Chce tak masivně podpořit hospodářský růst.

19. srpna 2025  10:08

Neplatíte nájemné na hřbitově? Dluhy jsou často milionové a mohou končit exekucí

Premium

S neplatiči nájemného se samosprávy potýkají nejen v případě bytů, ale i pokud jde o hroby. Mnoho rodin totiž po uplynutí dlouhodobé smlouvy na pronájem místa pro uložení ostatků přestane platit. V...

19. srpna 2025

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře, ono ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Vysíláme

„Rusko není totalita v čele s polonahým Putinem, jak se to na Západě často líčí. Je to autokracie, ale složitější,“ říká v Rozstřelu spolupracovník iDNES.cz v Moskvě Jiří Just. Podle něj ruská...

19. srpna 2025

Německo pracuje na garancích pro Ukrajinu. Kancléř nevyloučil vyslání vojáků

Německo a jeho spojenci usilovně pracují na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Po jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry to...

19. srpna 2025  9:54

Na svobodu se v Česku zřejmě brzy dostane více než 500 vězňů

Z vězení se na svobodu dostanou dřív lidé odsouzení za zanedbání povinné výživy, které už podle novely trestního zákoníku nebude trestné. Týkat by se to mohlo víc než 500 odsouzených, odhadla...

19. srpna 2025  9:51

Volně pobíhající pes pokousal ženu, policista agresivní zvíře zastřelil

U obce Raková na Rokycansku pokousal pes o víkendu ženu. Záchranáři ji se zraněními na rukou odvezli do nemocnice. Agresivního ovčáka musel policista zastřelit. Komu zvíře patřilo, policisté nyní...

19. srpna 2025  9:49

Stranám vylosovali čísla pro volby. ANO dostalo 22, koalice SPOLU má 11

Strany, hnutí a koalice získaly čísla před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Favorit voleb, hnutí ANO, bude kandidovat s číslem 22. Koalice SPOLU dostalo 11, SPD má číslo 6, STAN 23 a Piráti...

19. srpna 2025  5:45,  aktualizováno  9:34

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

19. srpna 2025  9:20

Česko zažilo chladnou noc. Na Šumavě či v Krušných horách mrzlo

Noc na úterý byla v Česku chladná, průměr nejnižších teplot činil méně než deset stupňů Celsia. Na některých místech na Šumavě, v Krušných a Jizerských horách nad ránem i mrzlo. Nejnižší teplotu,...

19. srpna 2025  9:11

Lipavský označil jednání mezi Zelenským a Trumpem za další krok k míru

Ministr zahraničí Jan Lipavský označil jednání v USA mezi americkým a ukrajinským prezidentem a několika evropskými lídry za další krok k míru. Podle něj nastal čas, aby ruský prezident Vladimir...

19. srpna 2025  1:46,  aktualizováno  8:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.