RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Ruská média vykreslují Vladimira Putina jako vítěze, který přijel teď na americkou základnu na Aljašce a dostal vše, co chtěl. To, že mu nad hlavou létaly bombardéry a byla přítomná americká armáda, už nezmiňují. A i západní tisk psal o tom, že Putin přehrál Trumpa. Ruská propaganda to využívá,“ popisuje z Moskvy Jiří Just.
Podle něj běžní Rusové zatím zásadní krizi nepociťují. „Jsou jisté ekonomické problémy, o kterých mluví i šéfka centrální banky nebo ministr financí, ale inflace klesá. Obchody nejsou prázdné, lidé mají dostatek zboží. Nejhůř jsou na tom důchodci – 80 procent jejich penze padne na bydlení a jídlo. Ale i oni nějak přežívají,“ dodává.
„Putin chce vítězný mír“
Západ podle Justa často vnímá Rusko jen skrze stereotypy. „Máme Rusko ukotvené jako stát, který krachuje a vládne mu polonahý Putin na koni. Tyto obrazy jsou pro nás pohodlné, posilují naše ego. Ale realita je složitější. Rusko má jinou historickou zkušenost, jinou společnost, než je ta naše.“
|
Pravdivá zpráva o životě v Rusku. Obyvatel Moskvy popisuje, jak to vidí obyčejní lidé
Putin podle něj usiluje o mír, ale jen takový, který potvrdí jeho roli vítěze. „Chce se zapsat do dějin jako vojevůdce, který porazil Ukrajinu a Západ, který obnovil slávu Ruska. Mír pro něj musí být vítězný, jiný si nepřeje,“ zdůrazňuje Just.
Ruská armáda je přitom podle něj vyčerpaná: „Ta profesionální, se kterou Putin začínal válku, už neexistuje. Dnes jsou to spíš žoldnéři, jako ze 17. století, kteří bojují za peníze. S takovou armádou nemůžete dobýt Berlín, to je nesmysl,“ dodává k varování vojenských expertů NATO, kteří míní, že Rusko během několika let bude schopné napadnout Evropu.
Důchodci mlčí, střední třída vydělává
Ačkoli právě důchodci nesou největší břímě drahoty, do ulic nevycházejí. „Oni žijí minulostí, nebudou demonstrovat. Když se jim zvýšil věk odchodu do důchodu, také mlčeli. Rusové volí Putina, protože je pro ně jistotou. Raději mají stát, který funguje alespoň nějak, než riziko nejistoty,“ vysvětluje Just.
Naopak ruská střední třída podle něj zatím netrpí tolik, jak by se čekalo. „Je to paradox sankcí. Firmy napojené na zbrojní výrobu dokážou lidi finančně udržet. Řada vzdělaných lidí utekla ze země, jiní byli mobilizováni, takže pracovní síla je potřeba. Střední třída si dokonce někdy finančně polepšila.“
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle něj se do ruské společnosti vrací sovětská symbolika i rétorika. „Stačí si pustit televizi: běží seriály ze Sovětského svazu. Putin je muž 20. století, nemá co nabídnout lidem 21. století. Vrací se k minulosti, protože rozpad SSSR považuje za nejhorší katastrofu. A symboly jako mikina s logem SSSR, kterou si oblékl ministr zahraničí Lavrov, to jen potvrzují,“ říká Just.
|
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
A jak lidé v Rusku hledí na budoucnost? „Jsou válkou unavení. Moje ruská tchyně se mě pravidelně ptá, kdy to skončí. Jenže zároveň chtějí, aby to byl vítězný konec. Nechtějí žít s pocitem, že Rusko prohrálo,“ uzavírá Just.
Jak je možné, že v Rusku zaznívají kritické hlasy k ekonomice, když ho považujeme za totalitní stát? Čím je způsobený nesoulad mezi tím, jak si Rusko představujeme u nás, a tím, jaká je skutečná realita? A jak moc je v Moskvě fyzicky přítomná válka – jsou vidět vojáci, invalidé, náborové plakáty nebo drony? I na to odpovídal v Rozstřelu Jiří Just z Moskvy.