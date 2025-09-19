Konec srandy v Americe. Z obrazovky mizí komici, kteří se znelíbili Trumpovi

Když Donald Trump minulý rok v červnu slavil 78. narozeniny, Jimmy Kimmel mu na dálku poblahopřál skutečně neobvyklým způsobem. Ve své televizní show přednesl osmasedmdesát svých nejoblíbenějších Trumpových přezdívek. Některé byly poměrně vtipné, některé dost infantilní. Ale ani jedna z nich nebyla lichotivá.
Hrabě Prďola
Al Caporne
Kim Don-un
MAGATHA Christie
Prezidement...
„Hodně štěstí, pane bývalý prezidente! Hodně štěstí, zdraví,“ lapal rozesmátý komik po dechu, zatímco publikum nadšeně aplaudovalo. „Trump letos moc neslavil. Údajně strávil celou noc doma a tiše se plácal srolovaným časopisem,“ připomínal prezidentovy erotické hrátky s pornohvězdou Stormy Daniels.
„Pokorně a poslušně velebíme slavného amerického vůdce Donalda J. Trumpa a po suspendování Jimmyho Kimmela vám přinášíme nová pravidla svobody projevu.“