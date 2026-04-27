Čeká, až bude vdova, žertoval komik o Melanii. Měli by ho vyhodit, běsnil Trump

Kimmel ve zjevné nadsázce komentoval záběry, na nichž první dáma v černém oděvu sedí vedle syna Barrona.
„Podívejte se na Melanii, je tak krásná. Paní Trumpová, záříte, jako kdybyste už čekala, až budete vdovou,“ řekl Kimmel, načež se na záběrech ozval smích.
Čtvrteční vysílání pořadu, jehož tvůrci si často tropí žerty z prezidenta včetně jeho vztahu k manželce Melanii, zprvu nevyvolalo žádné mimořádné reakce. Po sobotním incidentu, kvůli němuž byl v pondělí jednatřicetiletý Cole Tomas Allen obviněn z pokusu o atentát na Trumpa, se však prezident ostře opřel do Kimmela.
„Oceňuji, že tolik lidí je pobouřeno Kimmelovou zavrženíhodnou výzvou k násilí... Disney a ABC by měly Jimmyho Kimmela okamžitě propustit,“ napsal Trump na své síti Truth Social, kde se obrátil na televizi i jejího vlastníka.
O několik hodin dříve kritizovala Kimmela i první dáma, která vyzvala ABC, aby se k situaci jasně postavila.
„Lidé jako Kimmel by neměli dostávat šanci, aby každý večer vstupovali do našich domovů a šířili nenávist,“ uvedla na síti X.
Trumpa i jeho ženu po pondělní střelbě při galavečeru ve washingtonském hotelu Tajná služba odvedla do bezpečí, nikomu z činitelů Bílého domu se nic nestalo, postřelen byl jeden agent. Allen podle médií uvedl, že jeho cílem byli představitelé Trumpovy administrativy.
Prezident se již loni úspěšně domáhal zrušení Kimmelova pořadu po jeho komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka.
Poté, co byl blízký Trumpův spojenec, rozhlasový moderátor a podcaster zastřelen v Utahu, řekl Kimmel, že se „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body. Televize ABC nakrátko pozastavila výrobu Kimmelovy show, která se však po široké kritice tohoto kroku přes Trumpův nesouhlas vrátila na obrazovky.