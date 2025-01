USA se loučí s Jimmym Carterem, smuteční řeč na pohřbu pronese Biden

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Před pohřbem byla rakev Cartera, který prezidentský úřad řídil mezi lety 1977 až 1981, od úterý vystavena v rotundě Kapitolu, sídla amerického Kongresu. Tam byly exprezidentovy pozůstatky letecky přepraveny z Georgie, kam se vrátí po obřadu a kde se uskuteční soukromý pohřeb. Carter, který se dožil nejvyššího věku ze všech amerických prezidentů, bude pochován vedle své ženy a někdejší první dámy Rosalynn Carterové, která zemřela v listopadu 2023.

Několikadenní loučení s Carterem začalo v jeho rodném státě Georgia. Kolona s Carterovou rakví zahalenou do americké vlajky tam čtvrtého ledna ráno vyjela z lékařského střediska ve městě Americus. Rakev do vozu nesli někdejší členové Tajné služby Spojených států, kteří prezidenta v Bílém domě chránili. Ve smuteční koloně byly mimo jiné exprezidentovy čtyři děti, vnoučata i pravnoučata.

Procesí zamířilo přes Carterovo rodné městečko Plains do Atlanty. Do hlavního města Georgie přijel průvod odpoledne místního času a jeho trasu lemovaly stovky lidí.

V Plains smuteční kolona projela mimo jiné kolem domu, kde vyrůstala Carterova manželka Rosalynn. Cesta vedla rovněž kolem starého vlakového depa v Plains, jenž si Carter v roce 1976 vybral za ústředí své prezidentské kampaně, kolem čerpací stanice, kterou kdysi provozoval Carterův mladší bratr Billy, či kolem kostela, kde měli Carterovi svatbu.

Vůz s rakví a smutečním doprovodem se krátce zastavil také v Archery nedaleko Plains před bývalou rodinnou farmou Carterových, kde někdejší prezident vyrůstal. Farma je nyní součástí Carterova památníku. Služba památníku na znamení úcty devětatřicetkrát zazvonila na starý farmářský zvon. Zvolený počet zvonění symbolicky odkazoval na to, že Carter byl v pořadí 39. prezidentem. V Atlantě zůstala rakev do úterního rána, následně putovala letecky do Washingtonu.

Demokrat Carter po konci v úřadu založil spolu se svou manželkou v roce 1982 Carterovo centrum, kde pracoval další čtyři desítky let. Náplní centra bylo „nastolit mír, bojovat proti nemocem a budovat naději“. V roce 2002 Carter obdržel Nobelovu cenu za mír.