Sjetý Elvis na drátě a radioaktivní moč. Carterovy historky baví i po letech

Začněme však poněkud seriózněji. Demokrat Carter, který vykonával prezidentskou funkci mezi lety 1977 a 1981, byl jedním z architektů mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem z roku 1979. Klíčový dokument platí dodnes, pohled Cartera na Izrael se však v posledních letech měnil. Ve své knize z roku 2006 s názvem Palestine: Peace Not Apartheid přirovnával postup současné izraelské vlády k rasovým represím v Jihoafrické republice.

Carter tvrdil, že izraelský postup vůči Palestincům je v amerických médiích záměrně zkreslován proizraelskou lobby. Zámořská média obvinil z nedostatečného zájmu o tematiku Blízkého východu, nejtřaskavější však zůstalo použití slova apartheid v názvu knihy. Čtrnáct členů Carterova centra na protest rezignovalo, ale jeho zakladatel ze svých tvrdých slov nikdy neustoupil. „Moc dobře jsem věděl, že slovem apartheid provokuji,“ vzpomínal později. Podle amerických historiků není zejména v Evropě tato „druhá Carterova tvář“ v izraelské otázce příliš známá.

Mnohem peprnější jsou jeho vzpomínky na dobu před vstupem do politiky. A mají jaksepatří explozivní konotace. Když v roce 1952 v kanadském Ontariu explodoval experimentální jaderný reaktor, americké námořnictvo vyslalo na pomoc svému sousedovi tým expertů a mezi nimi byl i osmadvacetiletý poručík Carter, uvádí stanice CBC. Proč zrovna on? S jaderným pohonem měl své zkušenosti, pomáhal při vývoji vůbec první nukleární ponorky USS Nautilus.

Když tehdy americký tým dorazil do Kanady, Carter se nedržel zkrátka. Ve speciálním ochranném obleku společně s dalšími odvážlivci vstoupil do poničeného reaktoru a strávil v něm při obhlížení situace 89 sekund. Během nich jeho tělo schytalo dávku radiace, které jsou běžní občané vystaveni za celý rok. Sám pak pobaveně vzpomínal, že jeho moč byla dalšího půl roku pozitivní na radioaktivitu, píše list The Washington Post.

Prezident s přezdívkou a propagátor solárů

O čtvrtstoletí později už pokládal před Kapitolem ruku na Bibli a sliboval, že bude „podle svých sil zachovávat, střežit a bránit ústavu Spojených států“. V den inaugurace si mimo prezidentského postu připsal i jedno prvenství – stal se vůbec prvním americkým státníkem, který ve slibu nepoužil své pravé křestní jméno. Přímo v textu slibu uvedl Jimmy, jak se později zapsal do historie, místo svého původního jména James.

V budoucnu ho mohli následovat třeba William Jefferson Clinton či Joseph Robinette Biden, oba přímo v inauguračním slibu použili zkrácené verze svých křestních jmen Bill a Joe. Carter mohl navíc po složení slibu sledovat, jak se na nebi vznáší balon ve tvaru arašídu, které v mládí hrdě pěstoval na rodinném poli.

Úctu k životnímu prostředí ostatně projevoval i v prezidentském úřadu. V roce 1979 nechal na Bílý dům nainstalovat solární panely. „Využití sluneční energie obohatí náš život a konečně nás vyváže ze závislosti na ropě ze zahraničí. Žijeme v úžasné době,“ nechal se slyšet. Tehdy předpovídal, že solární energie bude do roku 2000 pokrývat nejméně dvacet procent americké spotřeby elektřiny. Jeho předpověď se nenaplnila, dlouhého trvání neměly ani solární panely na sídle prezidentů, v roce 1986 je během rekonstrukce Bílého domu nechal Ronald Reagan odstranit.

Telefonát od krále rokenrolu

Z poněkud bulvárního ranku pochází jedna z Carterových nejoblíbenějších historek. V roce 2011 v jednom z rozhovorů vzpomínal, jak mu krátce po jeho inauguraci volal sám král rock ’n’ rollu Elvis Presley. Dlouhý rozhovor se však nekonal, Presley se na sklonku života potýkal se závislostí na drogách a odpovídal tomu i telefonát Carterovi. „Byl totálně sjetý, vůbec nevěděl, co říká,“ popsal pro časopis The New Yorker. Zpěvák po něm zřejmě chtěl, aby udělil milost jakémusi šerifovi, který měl problém se zákonem.

Carter se považoval za Presleyho přítele, po jeho tragickém úmrtí v srpnu 1977 prohlásil: „Před více než dvaceti lety Elvis vtrhl na hudební scénu s takovým dopadem, jaký už se nikdy v budoucnu nemůže opakovat.“

Devětatřicátému prezidentovi USA se nevyhnul ani skandál, který svého času hýbal s vyhlášeným britským bulvárem. Carter krátce po své inauguraci zavítal na oficiální návštěvu Buckinghamského paláce. Až dva roky poté novináři přišli se zkazkami, že během recepce u královny Alžběty II. se pokusil políbit na ústa její matku. „Skandální zásah do osobního prostoru královny matky!“ hlásaly titulky.

„Je jediným mužem, kromě mého zesnulého manžela, který se mě pokusil políbit na ústa,“ prohlásila údajně královna matka o desítky let později při přípravě své poslední biografie. Carter nařčení opakovaně odmítl. Polibek byl podle něj něžný, jak velí dobré mravy, dopadl jen a pouze na tvář matky Alžběty II.