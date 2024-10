Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Jimmy Carter je zvláštní tím, že byl americkým prezidentem s nejzubatějším úsměvem a také vůbec prvním, který se narodil v porodnici. Těžko to souvisí s tím, že je i prvním, který se dožil sta let. Ale zasloužil si to už jen proto, aby viděl, jak se kolem jeho temného obrazu objevují náznaky svatozáře.