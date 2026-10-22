Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Atomovky mít nemusíte. České F-35 by ale mohly krýt jaderný úder, říká stratég NATO

Tomáš Ratner
Exkluzivně   20:00

Fotogalerie31 Premium

Bývalý šéf jaderného plánování NATO Jim Stokes (21. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ruské vyhrožování atomovými zbraněmi přestalo fungovat a Severoatlantickou alianci neděsí. Skutečným problémem by podle Jima Stokese, bývalého ředitele pro jadernou politiku NATO a experta Pentagonu, byl až fyzický přesun hlavic. V exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium mimo jiné vysvětluje, proč by rozmístění amerických bomb v Polsku Alianci spíše uškodilo a proč se děsíme ruských zbraní zbytečně.

Ve válce na Ukrajině můžeme pozorovat špatný stav vybavení ruské armády. V jakém stavu je její jaderný arzenál?
Rusko má stále velmi rozsáhlý a diverzifikovaný jaderný arzenál. Na strategické úrovni panuje mezi Ruskem a Spojenými státy parita. Co nás tu v Evropě ale znepokojuje mnohem víc, jsou takzvané nestrategické zbraně. Rusko má tisíce jaderných hlavic, které mohou být odpáleny z řady raketových systémů zasahujících celou Evropu: z letadel, ze země, z lodí i z ponorek. Rusko používá i střely, které mohou nést konvenční nebo jadernou hlavici. V případném konfliktu s NATO by proto Aliance musela sledovat nejen ruskou rétoriku, ale také rozmístění a pohotovost jeho jaderných sil.

Kreml vyhrožuje jadernou eskalací snad každý měsíc. Co by museli Rusové udělat, aby NATO jejich slova nebralo jako bluf?
Máte naprostou pravdu, že jaderné rétoriky zaznívá v posledních letech tolik, že to na Alianci mělo paradoxně přesně opačný efekt. Snaží se nás zastrašit, ale už to k jejich velké frustraci nefunguje. Jejich jaderné síly ale neustále sledujeme pomocí našich zpravodajských kapacit. Pokud bychom viděli, že fyzicky přesouvají zbraně, mění míru pohotovosti svých jednotek a do toho ještě vyhrožují, to už by byla mnohem vážnější situace.

Naším cílem je, aby se prezident Putin každé ráno probudil, dal si šálek ranní kávy a řekl si: „Ne, dnešek není ten správný den na to, abych zaútočil na NATO.“

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Mám s rozpočtem problém, přiznal poslanec za vládní Motoristy sobě Pikora

Přímý přenos
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Poslanci jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. „Abych řekl pravdu a naprosto otevřeně s rozpočtem spokojený nejsem. Mám s ním problém,“ překvapil ve Sněmovně...

22. října 2026  5:35,  aktualizováno  20:36

Za Ševčíkovo hulvátství se omluvila Malá. Táhlo z něj, byl podnapilý, říká Šebelová

Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Taťána Malá (ANO),...

Opozici pobouřilo chování poslance SPD Miroslava Ševčíka vůči šéfce poslaneckého klubu STAN Michaele Šebelové. Požadovala proto, aby Sněmovna situaci projednala přednostně, ještě před pokračováním...

22. října 2026  11:27,  aktualizováno  20:08

Miliony dolarů do reklamy. Americké firmy už vědí, jak využít vrácené clo

Šéfka marketingu společnosti e.l.f. Beauty Laurie Lamová na marketingové...

Americké firmy začínají od státu zpětně inkasovat miliardy dolarů, které zaplatily na dovozních clech zavedených prezidentem Trumpem. Část peněz chtějí investovat do reklamy, propagace a budování...

22. října 2026

Atomovky mít nemusíte. České F-35 by ale mohly krýt jaderný úder, říká stratég NATO

Premium
Bývalý šéf jaderného plánování NATO Jim Stokes (21. října 2026)

Ruské vyhrožování atomovými zbraněmi přestalo fungovat a Severoatlantickou alianci neděsí. Skutečným problémem by podle Jima Stokese, bývalého ředitele pro jadernou politiku NATO a experta Pentagonu,...

22. října 2026

Dvě třetiny rodin platí dětem sportovní kroužky. Dávají za ně více, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Ve dvou třetinách českých rodin chodí alespoň jedno dítě ve věku od čtyř do 18 let na sportovní kroužek. Hlavní motivací dětí ke sportu je podle dospělých zábava a čas s kamarády. Nejoblíbenější jsou...

22. října 2026  19:56

Studentský protest se přehnal Vídní. Málo peněz pro univerzity, bouřily desetitisíce

Desetitisíce studentů protestovaly v centru Vídně proti vládou navrženému...

Desetitisíce studentů ve čtvrtek protestovaly v centru Vídně proti vládou navrženému rozpočtu pro vysoké školy, který považují za nedostatečný. Kabinet o víkendu oznámil, že pro období 2028 až 2030...

22. října 2026  19:52

Útok potrubím Ukrajinci oplatili. Vpadli do zad Rusům po 15 kilometrech pod zemí

Ukrajinci využili tunely k protiútoku v Kupjanské oblasti

Ukrajinští vojáci postoupili pomocí podzemních tunelů více než patnáct kilometrů do ruského týlu u Kupjansku v Charkovské oblasti. Při operaci zajali třicítku ruských vojáků. Ve čtvrtek to uvedl sbor...

22. října 2026  19:23

Ve Francii se poprvé nakazil člověk virem Shamonda. Nemoci podlehl

Ilustrační snímek

Francouzské zdravotnické úřady poprvé zaznamenaly virus Shamonda u člověka. Nakažený šedesátník později zemřel. Úřady ale uvedly, že v současnosti nevidí riziko pro širší populaci. Hlavní hypotézou...

22. října 2026  14:26,  aktualizováno  18:45

Okradl ji a peníze prohrál v sázkách. Modelka expřítele zabila jednou ranou

Webkamerová modelka Yulia, která je obviněná z toho, že v Moskvě zavraždila...

Ruskou webkamerovou modelku zatkla policie poté, co údajně ubodala svého expartnera a bývalého vojáka. Ten ji okradl o více než půl milionu rublů (kolem 150 tisíc korun). Peníze následně prohrál při...

22. října 2026  18:36

Ševčík se ve Sněmovně utrhl na Šebelovou. Vezměte si menopauzu, vzkázal jí

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...

STAN i další opoziční poslanci zuří. Reagují na incident ze včerejšího pozdního jednání Sněmovny. Šéf Starostů Vít Rakušan tvrdí, že poslanec Miroslav Ševčík (SPD) častoval slovy o menopauze svoji...

22. října 2026  9:50,  aktualizováno  18:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Škodovka je bílá vrána, kritizoval expert zmrazení platů v celém koncernu VW

Výroba Škody Scala v Mladé Boleslavi

Zaměstnancům Škody Auto by se měly zmrazit platy. Podle zástupců odborů KOVO to na čtyři roky požaduje koncern Volkswagen. Požadavek se má týkat také bonusů a prémií, což rovněž odboráři odmítají....

22. října 2026  18:27

Česko má unikátní recyklační linku. Mění tabákové náplně na surovinu pro stavbu silnic

V Hoříně u Mělníka se otevřela nová recyklační linka společnosti Reneso ČR pro...

Česko jako první země na světě spustilo recyklační linku na použité tabákové náplně umístěnou v lodním kontejneru. Speciální technologie z nich v průmyslovém areálu v Hoříně u Mělníka vyrábějí...

22. října 2026  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.