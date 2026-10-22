Ve válce na Ukrajině můžeme pozorovat špatný stav vybavení ruské armády. V jakém stavu je její jaderný arzenál?
Rusko má stále velmi rozsáhlý a diverzifikovaný jaderný arzenál. Na strategické úrovni panuje mezi Ruskem a Spojenými státy parita. Co nás tu v Evropě ale znepokojuje mnohem víc, jsou takzvané nestrategické zbraně. Rusko má tisíce jaderných hlavic, které mohou být odpáleny z řady raketových systémů zasahujících celou Evropu: z letadel, ze země, z lodí i z ponorek. Rusko používá i střely, které mohou nést konvenční nebo jadernou hlavici. V případném konfliktu s NATO by proto Aliance musela sledovat nejen ruskou rétoriku, ale také rozmístění a pohotovost jeho jaderných sil.
Kreml vyhrožuje jadernou eskalací snad každý měsíc. Co by museli Rusové udělat, aby NATO jejich slova nebralo jako bluf?
Máte naprostou pravdu, že jaderné rétoriky zaznívá v posledních letech tolik, že to na Alianci mělo paradoxně přesně opačný efekt. Snaží se nás zastrašit, ale už to k jejich velké frustraci nefunguje. Jejich jaderné síly ale neustále sledujeme pomocí našich zpravodajských kapacit. Pokud bychom viděli, že fyzicky přesouvají zbraně, mění míru pohotovosti svých jednotek a do toho ještě vyhrožují, to už by byla mnohem vážnější situace.
Naším cílem je, aby se prezident Putin každé ráno probudil, dal si šálek ranní kávy a řekl si: „Ne, dnešek není ten správný den na to, abych zaútočil na NATO.“